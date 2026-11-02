Một bệnh viện tại TPHCM liên tiếp đạt hạng Kim cương về điều trị đột quỵ

Đại diện Bệnh viện Gia An 115 tham dự và nhận chứng nhận hạng Kim Cương tại chương trình WSO Angels Awards

Đây là mức cao nhất của chương trình WSO Angels Awards, đánh giá chất lượng chăm sóc, điều trị người bệnh đột quỵ dựa trên các tiêu chí chuyên môn.

Theo WSO, chương trình đánh giá dựa trên 10 tiêu chí chuyên môn, tập trung vào thời gian cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, điều trị tái thông mạch máu, chăm sóc người bệnh và dự phòng tái phát.

Trong đó, hạng Kim cương yêu cầu ít nhất 75% người bệnh được điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết có thời gian từ lúc nhập viện đến khi sử dụng thuốc không quá 60 phút; ít nhất 50% trường hợp đạt mốc dưới 45 phút. Đối với can thiệp lấy huyết khối, ít nhất 75% trường hợp phải được bắt đầu can thiệp trong vòng 120 phút và ít nhất 50% trong vòng 90 phút kể từ khi nhập viện.

Ngoài ra, ít nhất 90% người bệnh nghi ngờ đột quỵ phải được chụp CT hoặc MRI não và ít nhất 90% người bệnh đột quỵ được sàng lọc rối loạn nuốt.

Bệnh viện Gia An 115 là một trong hai bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt hạng Kim cương của chương trình WSO Angels Awards. Trước đó, bệnh viện đạt hạng Vàng năm 2021, Bạch kim năm 2023 và lần đầu đạt hạng Kim cương năm 2024. Việc tiếp tục được ghi nhận hạng Kim cương năm 2026 cho thấy kết quả duy trì các tiêu chí chất lượng trong cấp cứu, điều trị và chăm sóc người bệnh đột quỵ.

Để nâng cao hiệu quả điều trị, bệnh viện đã triển khai đồng bộ các phương pháp điều trị nội khoa tích cực, sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, can thiệp mạch máu não và phẫu thuật thần kinh theo chỉ định. Bệnh viện cũng tăng cường phối hợp giữa các chuyên khoa cấp cứu, thần kinh - đột quỵ, chẩn đoán hình ảnh, can thiệp và hồi sức nhằm rút ngắn thời gian xử trí.

Theo các chuyên gia, đột quỵ là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, thời gian xử trí có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hồi phục và nguy cơ để lại di chứng. Người dân cần nhận biết sớm các dấu hiệu như đột ngột méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, rối loạn thị giác hoặc mất thăng bằng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, cần gọi ngay cấp cứu 115, không tự ý cho người bệnh ăn uống, dùng thuốc hoặc chờ triệu chứng tự thuyên giảm.