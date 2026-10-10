Chiếc ghế của Carrick chao đảo

Carrick dễ bị sa thải hơn De Zerbi.

Truyền thông Anh gọi cuộc đối đầu giữa MU và Tottenham vào tối 10/10 là "El Sackico" khi cả Carrick lẫn De Zerbi đều chịu sức ép sau khởi đầu đáng thất vọng. Tuy nhiên, trong khi Carrick đứng trước nguy cơ mất việc, De Zerbi còn cơ hội xây dựng Tottenham nhờ sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo.

Cái tên "El Sackico" từng xuất hiện vào tháng 10/2021 khi MU của Ole Gunnar Solskjaer chạm trán Tottenham thời Nuno Espirito Santo. Khi ấy, "Quỷ đỏ" vừa thua Liverpool 0-5 trên sân nhà, còn Spurs cũng sa sút nghiêm trọng. MU thắng 3-0, Solskjaer tạm thoát hiểm nhưng Nuno bị sa thải chỉ hai ngày sau đó.

Năm năm sau, kịch bản tương tự xuất hiện. Tottenham đứng cuối bảng Ngoại hạng Anh với 2 điểm sau 5 vòng, trong khi MU xếp thứ 12 và kém xa kỳ vọng. Dù cả hai đội đều gặp khó khăn, tương lai của Carrick có vẻ bấp bênh hơn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Carrick chịu sức ép

Carrick từng tạo dấu ấn khi giúp MU cán đích thứ ba tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Đội bóng của ông giành nhiều điểm hơn bất kỳ đối thủ nào trong 17 vòng cuối, qua đó thuyết phục ban lãnh đạo trao hợp đồng chính thức có thời hạn hai năm kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Tuy nhiên, MU nhanh chóng sa sút khi mùa giải mới bắt đầu. Đội bóng thất bại trước Hull City ở trận mở màn, hòa Everton và Fulham, đồng thời thua Man City 0-1 dù đối thủ phải chơi thiếu người. Chiến thắng 4-0 trước Sabah tại Champions League không đủ xoa dịu người hâm mộ, nhất là khi thầy trò Carrick tiếp tục bị Brighton loại khỏi Carabao Cup sau khi dẫn trước hai bàn.

MU chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Một trong những vấn đề lớn nhất của MU là sự mất cân bằng trong lối chơi. Gary Neville cho rằng đội bóng có nhiều cầu thủ tấn công giỏi kiểm soát bóng nhưng chưa tích cực hỗ trợ phòng ngự. Bryan Mbeumo và Marcus Rashford thường xuyên dâng cao, trong khi Bruno Fernandes cùng Matheus Cunha có xu hướng di chuyển tự do. Điều này khiến tuyến giữa dễ bị chia cắt và hàng thủ thiếu sự bảo vệ cần thiết.

Carrick cần nhanh chóng cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự, tăng cường tính kết nối giữa các tuyến và tìm ra cách khai thác hiệu quả những cá nhân giàu kỹ thuật. Nếu không, những chiến thắng đơn lẻ khó giúp ông giữ được chiếc ghế tại Old Trafford.

Áp lực càng lớn khi lịch thi đấu sắp tới của "Quỷ đỏ" rất khắc nghiệt với các cuộc chạm trán Atletico Madrid, Como, Leeds United, Bournemouth và Chelsea. Nếu phong độ không được cải thiện, Carrick khó trụ lại đến tháng 11.

Dù vậy, MU vẫn có những tín hiệu tích cực. Carlos Baleba đang tiến gần ngày trở lại sau chấn thương mắt cá, trong khi Matthijs de Ligt và Amad Diallo cũng có thể tái xuất. Những sự bổ sung này hứa hẹn giúp đội bóng cải thiện khả năng tranh chấp và tăng thêm lựa chọn chiến thuật.

De Zerbi có nhiều thời gian để xây dựng Spurs.

De Zerbi được kiên nhẫn

Tottenham cũng không khá hơn. De Zerbi tiếp quản đội bóng cuối tháng 3 khi Spurs chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm và mới có một chiến thắng tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026. Ông giúp đội bóng giành 11 điểm trong 7 vòng cuối, qua đó trụ hạng thành công.

Sau mùa giải khó khăn, Tottenham trao cho De Zerbi hợp đồng 5 năm và chi 334 triệu bảng để đưa về 10 tân binh. Sandro Tonali, Matheus Fernandes, Savio và Jan Paul van Hecke là những cái tên đáng chú ý trong kế hoạch tái thiết.

Tuy nhiên, khoản đầu tư lớn chưa mang lại hiệu quả tức thì. Tottenham chỉ giành 2 điểm sau 5 vòng đầu mùa và trải qua 4 trận liên tiếp không ghi bàn. Thất bại 2-3 trước Aston Villa phơi bày những vấn đề trong lối chơi. De Zerbi thừa nhận ông chưa từng chứng kiến tập thể nào thiếu ổn định đến vậy trong 14 năm làm HLV.

Dù vậy, nhà cầm quân người Italy vẫn có cơ sở để chờ đợi. Tottenham kết thúc hai mùa liên tiếp ở vị trí thứ 17 tại Ngoại hạng Anh, nên mục tiêu trước mắt là trở lại nửa trên bảng xếp hạng trước khi hướng đến suất dự cúp châu Âu. Một dự án dài hạn khó có thể được đánh giá chỉ sau vài vòng đấu, đặc biệt khi đội hình vừa trải qua cuộc cải tổ lớn.

Sự khác biệt giữa hai HLV nằm ở mức độ kiên nhẫn mà họ có thể nhận được. De Zerbi được trao thời gian cùng nguồn lực đáng kể để định hình Tottenham, trong khi Carrick phải chịu áp lực thành tích tức thì dù đội hình MU vẫn còn những khoảng trống chưa được giải quyết.

Cuộc đối đầu lần này vì thế không chỉ mang ý nghĩa ba điểm. Tottenham cần chiến thắng để thoát khỏi khủng hoảng, còn MU phải chứng minh những thất bại vừa qua chỉ là giai đoạn sa sút nhất thời. Với Carrick, một kết quả bất lợi có thể khiến tương lai tại Old Trafford trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

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