Ông Lầu Bá Tu và 8 huy chương Vàng ở Đại hội TDTT

Ông Lầu Bá Tu (đứng giữa) trên bục nhận HC Vàng

Người lập nên thành tích ấn tượng này là ông Lầu Bá Tu, dân tộc Mông (SN 1984), hiện sinh sống tại xã Tuy Đức và công tác tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quảng Sơn, phụ trách lĩnh vực văn hóa - thể thao. Tại đại hội, ông Tu thi đấu trong màu áo Cụm 9, gồm các xã: Tà Đùng, Quảng Khê, Quảng Hòa, Quảng Sơn và các phường: Đông Gia Nghĩa, Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa.

Ông Lầu Bá Tu cho biết, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Điện tử Viễn thông tại Hà Nội, năm 2008, ông cùng gia đình từ Nghệ An vào Đắk Nông cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng, lập nghiệp. Sau một thời gian ngắn, ông trở thành viên chức và công tác tại địa phương từ đó đến nay. Lý do chọn Đắk Nông cũ làm quê hương thứ 2, theo ông Tu, là bởi nơi đây có đông đồng bào Mông từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống, lập nghiệp. Tại Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026, ông Tu tham gia thi đấu môn bắn nỏ - bắn ná trong đội hình Cụm 9. “Đây là môn thể thao truyền thống của dân tộc chúng tôi. Các môn thể thao khác muốn tập luyện phải có đầu tư, thời gian và mất nhiều công sức. Còn bắn nỏ, bắn ná thì không đòi hỏi nhiều điều kiện. Người Mông hầu như nhà nào cũng có ná, nỏ. Chỉ cần tự tin, chăm chỉ tập luyện, siêng năng và bắn tốt là được”, ông Tu tươi cười chia sẻ.

Ông Lầu Bá Tu (áo đỏ) hướng dẫn một thành viên của đội tuyển bắn ná Đinh Trang Thượng trong một buổi tập

Theo ông Tu, việc đưa bắn nỏ, bắn ná vào thi đấu trong các dịp lễ hội, ngày tết đã góp phần duy trì và phổ biến môn thể thao này trong cộng đồng người Mông. Mỗi dịp lễ hội, bà con trong thôn lại hào hứng tham gia thi bắn, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Nhiều gia đình còn tự làm nỏ, ná để trang trí hoặc phục vụ thi đấu. Các loại dụng cụ này cũng được bán khá phổ biến tại những địa phương có đông đồng bào Mông sinh sống.

Với sự siêng năng và niềm đam mê, ông Tu dần trở thành một tay thiện xạ trong khu vực sinh sống. Ông nhiều lần được địa phương lựa chọn tham gia thi đấu môn bắn nỏ, bắn ná tại các giải thể thao cấp địa phương và cấp tỉnh. Năm 2011, ông Tu lần đầu giành HC ở môn bắn nỏ, bắn ná tại một giải thể thao cấp tỉnh. Đến năm 2015, ông tiếp tục đoạt HC Đồng tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX tổ chức ở Kon Tum. Từ đó đến nay, hầu như năm nào tham gia các giải bắn nỏ, bắn ná, ông cũng giành được HC. Gần đây nhất, tại Hội thao Các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2025 ở Đà Lạt, ông Tu giành HC Vàng môn bắn nỏ.

Tuy nhiên, giành cùng lúc 8 HC Vàng tại Đại hội TDTT tỉnh năm nay là điều ông chưa từng nghĩ tới. “Khi thi đấu, tôi tự tin mình có thể giành HC, nhưng không ngờ lại giành được nhiều đến thế. Bởi có rất nhiều vận động viên khác cũng thi đấu rất tốt”, ông Tu cho biết.

Trong 8 HC Vàng, ông Tu giành 5 HC ở các nội dung bắn ná cá nhân và đồng đội nam, nữ; 3 HC còn lại thuộc các nội dung đồng đội môn bắn nỏ. Đáng chú ý, trong tổng số 20 nội dung thi đấu của môn bắn nỏ - bắn ná tại đại hội, Cụm 9, với đa số vận động viên là người Mông, đã xuất sắc giành 12 HC Vàng. Riêng ông Lầu Bá Tu đóng góp 8 HC, chiếm phần lớn thành tích của cụm.

Ông Lầu Bá Tu (áo đỏ, hàng đầu, thứ năm từ bên phải sang) cùng với các thành viên đội tuyển bắn ná xã Đinh Trang Thượng, Lâm Đồng

Với kinh nghiệm và thành tích thi đấu của mình, ông Lầu Bá Tu gần đây được Cục TDTT Việt Nam lựa chọn làm hướng dẫn viên và trọng tài môn bắn ná, tham gia hướng dẫn đội thể thao mẫu tại xã Đinh Trang Thượng. Hoạt động này nhằm góp phần bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng. Ông cũng được lựa chọn vào đội tuyển thể thao Lâm Đồng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới, thi đấu ở môn bắn nỏ, bắn ná.

Ông Lầu Bá Tu là vận động viên tiêu biểu, có thành tích ở cả cấp tỉnh và quốc gia. Không chỉ thi đấu xuất sắc, ông còn góp phần huấn luyện, phát triển phong trào và bảo tồn môn bắn nỏ, bắn ná trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Bà Vì Thị Thu, Phó Trưởng Phòng Quản lý TDTT (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng)