Chiếc 18 Pro Max Xiaomi dùng để đối đầu Apple

Trong chuỗi sự kiện của Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, kéo dài từ ngày 25-9 đến ngày 5-10, Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn “Tương lai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026”, với sự tham dự của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ.