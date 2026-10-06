Bắc Ninh: Lúa Ngọc Nương 9 cho hiệu quả kinh tế cao hơn Bắc thơm số 7

Tại xã Hợp Thịnh, Trung tâm Khuyến nông thành phố Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả mô hình sản xuất lúa Ngọc Nương 9 vụ Mùa năm 2026. Mô hình được triển khai trên tổng diện tích 40 ha tại các thôn Trung Hòa, Cẩm Trang (xã Hợp Thịnh) và Trung Lạc (xã Yên Trung).

Các đại biểu tham quan mô hình.

Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông Bắc Ninh, giống Ngọc Nương 9 có thời gian sinh trưởng từ 101-107 ngày. Trong vụ mùa, cây lúa sinh trưởng khá, đẻ nhánh khỏe, khả năng chống đổ tốt. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh trong quá trình sản xuất, nhất là thời điểm lúa trỗ trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm cao. Tuy nhiên, nhờ được theo dõi, hướng dẫn phòng trừ kịp thời, đến thời điểm thu hoạch, bộ lá đòng vẫn giữ màu xanh bền; các đối tượng sâu bệnh cơ bản được kiểm soát, nằm trong ngưỡng an toàn.

Kết quả theo dõi cho thấy, năng suất thóc tươi Ngọc Nương 9 tại các địa bàn triển khai ước đạt 64,3 tạ/ha. Tổng chi phí sản xuất khoảng 36 triệu đồng/ha, doanh thu đạt 57,87 triệu đồng/ha, lợi nhuận khoảng 21,87 triệu đồng/ha. Trong khi đó, giống Bắc thơm số 7 được sản xuất ngoài mô hình cho lợi nhuận khoảng 17,26 triệu đồng/ha.

Ngọc Nương 9 là giống lúa thuần chất lượng cao, thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, được Cục Trồng trọt công nhận theo Quyết định số 569/QĐ-TT-CLT ngày 5/12/2024. Đây là giống cảm ôn, có thể gieo cấy trong cả hai vụ Xuân và Mùa.

Trước đó, giống Ngọc Nương 9 đã được gieo cấy thử nghiệm 30 ha trong vụ Xuân và cho kết quả tích cực. Trên cơ sở đó, Trung tâm Khuyến nông thành phố tiếp tục sản xuất thử nghiệm 40 ha trong vụ Mùa nhằm đánh giá toàn diện hơn về khả năng sinh trưởng, phát triển, độ thích ứng thời tiết cũng như hiệu quả kinh tế của giống lúa này trong sản xuất thực tế.

Từ kết quả mô hình, Trung tâm Khuyến nông thành phố đề nghị tiếp tục theo dõi, đánh giá Ngọc Nương 9 qua các vụ sản xuất tiếp theo; đồng thời xem xét khả năng mở rộng diện tích, từng bước bổ sung giống lúa chất lượng cao, phù hợp vào cơ cấu giống và các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn.