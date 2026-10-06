Tối ưu hiệu quả từ điện mặt trời kết hợp lưu trữ

Thị trường năng lượng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về khả năng sử dụng điện linh hoạt, tiết kiệm và an toàn

Dùng điện mặt trời đúng thời điểm

Theo đánh giá thị trường năng lượng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ, đặt ra những yêu cầu mới trong quản lý và tối ưu hóa chi phí điện.

Những thay đổi về cơ chế sử dụng điện, khung giờ cao điểm và việc mở rộng cơ chế bán phần điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà đang tác động trực tiếp đến bài toán đầu tư, vận hành của doanh nghiệp.

Những thay đổi trong cơ chế đặt ra bài toán, sản xuất điện mặt trời không còn đơn thuần là lắp đặt hệ thống để tạo ra nhiều điện năng nhất mà là lưu trữ và sử dụng nguồn điện đúng thời điểm, với hiệu quả cao nhất

Đặc biệt, Nghị định 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ mở rộng cơ chế bán phần điện dư từ điện mặt trời mái nhà. Cùng với những điều chỉnh liên quan đến khung giờ cao điểm, các doanh nghiệp có thêm điều kiện để tính toán lại phương án khai thác nguồn điện.

Từ đây, bài toán đối với điện mặt trời không còn đơn thuần là lắp đặt hệ thống để tạo ra nhiều điện năng nhất, mà chuyển sang yêu cầu sản xuất, lưu trữ và sử dụng nguồn điện đúng thời điểm, với hiệu quả cao nhất.

Điện mặt trời có đặc điểm tạo ra phần lớn sản lượng vào ban ngày, trong khi nhu cầu sử dụng điện của nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể tiếp tục tăng vào chiều tối. Sự chênh lệch giữa thời điểm phát điện và thời điểm tiêu thụ khiến một phần nguồn điện chưa được sử dụng tối ưu.

Nhà sản xuất ngày càng quan tâm nhiều hơn đến khả năng sử dụng lượng điện vào những thời điểm mang lại hiệu quả kinh tế cao

Hệ thống BESS có thể giải quyết một phần bài toán này bằng cách tích trữ điện khi nguồn solar dồi dào và cung cấp trở lại khi nhu cầu tăng. Qua đó, doanh nghiệp có thể nâng cao tỷ lệ sử dụng nguồn điện mặt trời, giảm lượng điện phải mua từ lưới trong một số thời điểm và chủ động hơn trong quản lý năng lượng.

Ông Phạm Xuân Tùng, Công ty TNHH Bao bì Tùng Anh Đắk Nông cho biết, trước đây nhà đầu tư thường tập trung vào công suất tấm pin và sản lượng điện tạo ra. Hiện nay, họ quan tâm nhiều hơn đến khả năng sử dụng lượng điện đó vào những thời điểm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Doanh nghiệp cần một giải pháp có thể tận dụng tốt lượng điện tạo ra vào ban ngày và sử dụng vào thời điểm phù hợp. Vì vậy, thiết bị lưu trữ ngày càng được quan tâm” Ông Phạm Xuân Tùng, Công ty TNHH Bao bì Tùng Anh Đắk Nông

Đồng bộ đi cùng an toàn

Trên thị trường hiện có nhiều công nghệ, thiết bị lưu trữ và giải pháp Solar + BESS cho các nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên, việc lựa chọn một hệ thống muốn hoạt động hiệu quả cần bảo đảm sự đồng bộ giữa các thành phần, từ hệ thống pin mặt trời, bộ biến đổi điện, pin lưu trữ, thiết bị bảo vệ đến hệ thống quản lý năng lượng.

Đây cũng là một trong những nội dung được các doanh nghiệp quan tâm tại hội thảo ALL - IN - ONE ENERGY TOUR 2026 với chủ đề “Giải pháp Solar + BESS đồng bộ - dẫn đầu thị trường” do Unitek, Uhome và Usolution phối hợp tổ chức mới đây.

Hội thảo Giải pháp Solar + BESS đồng bộ - dẫn đầu thị trường do Unitek, Uhome và Usolution phối hợp tổ chức

Ông Trương Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Lắk, cho biết doanh nghiệp tham gia hội thảo nhằm cập nhật những thay đổi của thị trường, nắm bắt xu hướng công nghệ và tìm hiểu các thiết bị lưu trữ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Theo ông Hùng, với các dự án năng lượng, việc lựa chọn giải pháp ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng. Nếu thiết bị không đồng bộ hoặc không phù hợp với phụ tải, doanh nghiệp có thể phải phát sinh thêm chi phí để nâng cấp, thay thế trong quá trình vận hành.

Hội thảo ALL - IN - ONE ENERGY TOUR 2026 đã cập nhật những thay đổi của thị trường, đồng thời giới thiệu các giải pháp về đồng bộ hệ thống, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, mô hình phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp cũng như các yêu cầu trong vận hành, bảo trì, đo kiểm, nâng cao hiệu suất và độ ổn định.

Nhà đầu tư điện mặt trời quan tâm tới các thiết bị lưu trữ điện

Các giải pháp, thiết bị được giới thiệu bởi Pylontech, Fox ESS, Fluke và Goneo, tập trung vào những khâu khác nhau trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống năng lượng.

Bên cạnh hiệu quả đầu tư, một vấn đề ngày càng được doanh nghiệp quan tâm là an toàn trong quá trình vận hành hệ thống điện mặt trời và lưu trữ năng lượng.

Tại hội thảo, nội dung đo kiểm, vận hành và bảo trì hệ thống điện mặt trời được đại diện Fluke chia sẻ, giúp doanh nghiệp có thêm thông tin về cách kiểm tra tình trạng thiết bị, đánh giá hiệu suất và phát hiện những vấn đề có thể ảnh hưởng đến quá trình vận hành.

Đối với hệ thống BESS, yêu cầu an toàn càng cần được chú trọng bởi đây là hệ thống tích trữ một lượng năng lượng lớn trong thời gian dài. Việc lựa chọn thiết bị đạt tiêu chuẩn, lắp đặt đúng kỹ thuật, kiểm soát nhiệt độ, giám sát trạng thái pin và thường xuyên kiểm tra hệ thống là những yếu tố quan trọng nhằm hạn chế rủi ro.

Ông Lâm Thanh Trung, Quản lý kênh bán hàng Fluke tại Việt Nam chia sẻ về giải pháp lưu trữ

Ông Lâm Thanh Trung, Quản lý kênh bán hàng Fluke tại Việt Nam , cho rằng mục tiêu của giải pháp BESS không chỉ là tích trữ điện mà quan trọng hơn là giúp doanh nghiệp khai thác nguồn năng lượng một cách hiệu quả và an toàn.

“Giải pháp lưu trữ phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là tối ưu giá trị của nguồn điện mà doanh nghiệp tạo ra. Khi nguồn điện mặt trời được lưu trữ và sử dụng đúng thời điểm, doanh nghiệp có thể giảm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống và hướng đến doanh thu tối ưu cho nhà sản xuất”, ông Trung cho biết.

Theo ông Trung, để đạt được mục tiêu này, hệ thống lưu trữ cần được tính toán dựa trên đặc điểm phụ tải, sản lượng điện mặt trời, thời gian sử dụng điện và phương án vận hành cụ thể.

Cùng với đó là hệ thống quản lý năng lượng để theo dõi, điều khiển quá trình sạc - xả, qua đó hạn chế việc sử dụng thiết bị không đúng công suất hoặc không đúng thời điểm.

Solar + BESS đang mở ra hướng tiếp cận mới đối với doanh nghiệp sử dụng điện mặt trời

Thực tế cho thấy, Solar + BESS đang mở ra hướng tiếp cận mới đối với doanh nghiệp sử dụng điện mặt trời. Trong xu hướng chuyển dịch năng lượng, giá trị của điện mặt trời vì vậy không chỉ nằm ở lượng điện được sản xuất mà còn ở khả năng điều phối, lưu trữ và sử dụng nguồn điện một cách thông minh.