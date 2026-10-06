Vì sao dự án flagship Xiaomi 18 Ultra bị dừng lại: Bài toán chi phí và rào cản thương mại

Mẫu điện thoại cao cấp Xiaomi 18 Ultra được cho là đã bị hủy bỏ nội bộ trước thềm ra mắt do chi phí sản xuất tăng vọt, dẫn đến mức giá dự kiến vượt ngưỡng tiếp cận của người dùng và khó đảm bảo doanh số thương mại. Động thái bất ngờ này cho thấy những thách thức lớn mà các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải đối mặt khi phát triển các thiết bị siêu cao cấp tích hợp công nghệ tối tân.

Xiaomi có thể hủy phát hành Xiaomi 18 Ultra

Rào cản chi phí và bài toán thương mại hóa

Thông tin về việc Xiaomi quyết định dừng dự án Xiaomi 18 Ultra xuất hiện từ các báo cáo nội bộ và được củng cố bởi chuyên gia rò rỉ công nghệ Digital Chat Station (DCS). Theo các dữ liệu ghi nhận, nguyên nhân cốt lõi khiến thiết bị không thể thương mại hóa xuất phát từ áp lực chi phí linh kiện gia tăng đáng kể, đặc biệt là giá bán của các mô-đun bộ nhớ và cảm biến quang học tiên tiến.

Mức giá niêm yết dự kiến của Xiaomi 18 Ultra được ước tính chạm ngưỡng 9.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 38,82 triệu đồng. Sau quá trình đánh giá nội bộ, tập đoàn nhận thấy khung giá này quá đắt đỏ và tiềm ẩn rủi ro lớn về sức mua trên thị trường quốc tế lẫn nội địa. Chi phí đẩy lên quá cao sẽ khiến sản phẩm khó cạnh tranh trực tiếp và tạo áp lực tồn kho, buộc hãng phải tái cơ cấu lại danh mục sản phẩm hàng đầu của mình.

Xiaomi 18 Ultra bị hủy vì chi phí sản xuất cao

Cấu hình tham vọng nhưng quá đắt đỏ

Trước khi bị hủy bỏ, Xiaomi 18 Ultra được định hình là một thiết bị công nghệ vượt trội về mọi mặt. Máy dự kiến sở hữu màn hình phẳng với viền bezel siêu mỏng khoảng 1mm đồng đều ở cả bốn cạnh, mang lại diện tích hiển thị gần như toàn vẹn. Về sức mạnh xử lý, thiết bị được phát triển cùng vi xử lý thế hệ mới đạt điểm benchmark trên 5 triệu điểm, nhiều khả năng là Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, đi kèm cấu hình cơ bản gồm 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong.

Xiaomi 18 Ultra được phát triển với cấu hình cực khủng

Điểm nhấn đột phá nhất nằm ở hệ thống camera đa tiêu cự với bộ ba cảm biến đều có độ phân giải 200 megapixel. Sự kết hợp giữa công nghệ cảm biến LOFIC và cơ chế zoom quang học liên tục là bước đi tham vọng nhằm định hình lại khả năng nhiếp ảnh trên điện thoại di động.

Lộ trình tương lai của dòng điện thoại Ultra

Quyết định khai tử dự án Xiaomi 18 Ultra để lại nhiều tiếc nuối cho giới mộ điệu công nghệ, nhưng không đồng nghĩa với việc thương hiệu Ultra bị xóa bỏ hoàn toàn. Theo các nguồn tin trong ngành, nhánh sản phẩm chuyên về nhiếp ảnh đỉnh cao này có thể tạm hoãn một chu kỳ trước khi tái xuất hiện.

Việc Xiaomi hủy bỏ Xiaomi 18 Ultra có thể khiến nhiều người nuối tiếc

Dòng máy này có thể được nối tiếp bởi thế hệ Xiaomi 19 Ultra vào khoảng cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028. Đây được đánh giá là mốc thời gian phù hợp khi chuỗi cung ứng linh kiện ổn định trở lại, dây chuyền sản xuất cảm biến và bộ nhớ tối ưu hóa giá thành, tạo điều kiện để hãng ra mắt một chiếc điện thoại đầu bảng với mức giá thực tế và dễ tiếp cận hơn.