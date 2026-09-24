Chi tiết bất ngờ trên Mac mini mới

Bộ nhớ của Mac mini M6 và M5 Pro không thể thay thế như thế hệ trước đó. Ảnh: Mashable.

Mac mini thế hệ mới với chip M6 và M5 Pro không còn sử dụng mô-đun lưu trữ có thể tháo rời như phiên bản M4. Thay vào đó, các chip NAND được hàn trực tiếp lên bo mạch chủ. Thay đổi này khiến việc nâng cấp dung lượng lưu trữ bên trong sau khi mua gần như không khả thi.

Thông tin được Expand Mac mini phát hiện sau khi tháo 2 mẫu thiết bị mới. Đây là đơn vị chuyên cung cấp mô-đun lưu trữ thay thế dành cho Mac mini M4.

Bên trong mẫu máy Mac mini dùng chip M6. Ảnh: Expand Mac mini.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm giải pháp, nhưng khả năng hỗ trợ M6 và M5 Pro hiện rất thấp”, Expand Mac mini cho biết. Đơn vị này cũng khuyến cáo người dùng 2 mẫu mới không mua các mô-đun dành cho thế hệ M4 vì chúng không tương thích.

Động thái mới đã đảo ngược một thay đổi đáng chú ý mà Apple từng thực hiện với Mac mini M4 và M4 Pro vào năm 2024.

Trên thế hệ này, bộ nhớ NAND nằm trên một bảng mạch riêng và có thể tháo ra sau khi mở máy. iFixit từng thử thay mô-đun dung lượng lớn hơn và có thể cấu hình lại thiết bị bằng Apple Configurator.

Do đó, thiết kế trên Mac mini M4 vẫn tạo điều kiện cho các nhà sản xuất bên thứ ba phát triển giải pháp nâng cấp. Người dùng có thể mua máy với dung lượng thấp rồi thay mô-đun lớn hơn sau đó. Theo MacRumors, một số sản phẩm loại này có giá thấp hơn hàng trăm USD so với tùy chọn nâng cấp lưu trữ của Apple.

Theo thông số chính thức, Mac mini M6 có SSD tiêu chuẩn 256 GB. Người dùng có thể chọn mua cấu hình 512 GB, 1 TB hoặc 2 TB. Phiên bản M5 Pro bắt đầu từ 512 GB và có thể nâng lên tối đa 8 TB.

Điều này đồng nghĩa dung lượng bộ nhớ trong trở thành quyết định quan trọng ngay khi mua máy. Người dùng vẫn có thể mở rộng không gian lưu trữ bằng ổ SSD gắn ngoài. Tuy nhiên, giải pháp này chiếm cổng kết nối và không thay thế hoàn toàn bộ nhớ tích hợp.

Việc quay lại NAND hàn trực tiếp cũng ảnh hưởng đến khả năng sửa chữa. Nếu phần lưu trữ gặp lỗi, việc thay riêng mô-đun sẽ khó hơn so với Mac mini M4. Trước đó, iFixit đánh giá cao thiết kế bộ nhớ tháo rời của thế hệ M4 và coi đây là bước tiến về khả năng sửa chữa.

Apple chưa đưa ra giải thích lý do thay đổi thiết kế lưu trữ trên thế hệ Mac mini mới. Dòng sản phẩm mới vẫn giữ kích thước nhỏ gọn của thế hệ trước. Công ty cho biết phiên bản M6 có tốc độ lưu trữ nhanh hơn tới 2 lần so với M4, bên cạnh nâng cấp về CPU, đồ họa và khả năng xử lý AI.