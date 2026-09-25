Đà Nẵng: Họp báo công bố Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà - SIF 2026

Chiều 25/9, tại TP. Đà Nẵng, UBND phường Sơn Trà phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) và Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Go Vietnam 365 tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 (Son Tra Innovation Fest 2026, SIF 2026).

Họp báo thông tin về Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 (SIF 2026)

Diễn ra từ ngày 3-4/10, Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 nhằm tạo nền tảng kết nối giữa công nghệ, giáo dục, doanh nghiệp và văn hóa địa phương. Chương trình dự kiến sẽ thu hút khoảng 2.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và tham gia chuỗi các hoạt động đa dạng từ triển lãm, hội thảo, cuộc thi sáng tạo đến giao lưu nghệ thuật, tiêu biểu là chuỗi hội thảo chuyên đề về Đề án thành lập Khu vực Đổi mới Sáng tạo phường Sơn Trà, Chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, cùng chủ đề “AI và giáo dục”.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có các cuộc thi hấp dẫn như "Ý tưởng Công viên đổi mới sáng tạo Sơn Trà" và "Làm phim hoạt hình bằng AI", cùng hoạt động hỗ trợ người dân thực hành định danh điện tử VNeID, dịch vụ công trực tuyến và chữ ký số.

Điểm nhấn của SIF 2026 là không gian trưng bày, trải nghiệm tương tác trực tiếp về AI, robot và công nghệ tương lai do hơn 20 doanh nghiệp công nghệ cùng 6 trường đại học, cao đẳng thực hiện, kết hợp hài hòa với văn hóa, ẩm thực và âm nhạc phong cách sống địa phương.

Ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội SIF 2026

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cho biết, phường chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền đô thị 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Bối cảnh này đòi hỏi tư duy phát triển đột phá, chủ động kiến tạo không gian kết nối công nghệ với đời sống.

“Với chủ đề ‘Công nghệ toàn cầu hội ngộ phong cách sống địa phương’, SIF 2026 muốn gửi đi thông điệp: Sơn Trà không chỉ tiếp nhận công nghệ mà muốn biến công nghệ thành một phần của đời sống; đồng thời đưa giá trị văn hóa, con người địa phương trở thành một phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo phường Sơn Trà, SIF 2026 không dừng lại ở một không gian trưng bày đơn thuần mà được thiết kế thành chuỗi hoạt động tương tác đa dạng. “Đặc biệt, thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn khơi dậy tinh thần sáng tạo trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ; khuyến khích việc ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn của đời sống và từng bước hình thành một môi trường thuận lợi cho các ý tưởng đổi mới sáng tạo phát triển”, ông Nguyễn Huy Bình nói và nhấn mạnh: “Sơn Trà có thiên nhiên, văn hóa, cộng đồng và phong cách sống rất riêng. Điều chúng tôi mong muốn là công nghệ không làm mất đi những giá trị ấy, mà giúp những giá trị được kết nối, lan tỏa và phát triển theo một cách mới”.

Ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng

Ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cho rằng, phát triển đổi mới sáng tạo cấp phường, xã chính là nền móng vững chắc cho hệ sinh thái của toàn thành phố.

Theo ông Võ Đức Anh, tinh thần phát triển đổi mới sáng tạo là sự nghiệp toàn dân, mỗi công dân cần là một chủ thể sáng tạo để đưa giá trị đổi mới sáng tạo đi sâu vào đời sống. Đây cũng là động lực góp phần hướng tới mục tiêu đến năm 2030 của Đà Nẵng: lọt top 300 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, hình thành 500 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và nuôi dưỡng 1 "kỳ lân công nghệ".

Ông Alex Castaneda, nhà sáng lập Go Vietnam 365

Đánh giá cao sự chủ động của các địa phương Đà Nẵng trong thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ông Alex Castaneda, nhà sáng lập Go Vietnam 365 tin tưởng Đà Nẵng sẽ là điểm đến đáng sống không chỉ cho công dân Việt Nam mà còn thu hút các tài năng công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc tế đến sinh sống và cống hiến.

Tại họp báo, UBND phường Sơn Trà đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ hội SIF 2026.