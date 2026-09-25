Huawei có thêm mẫu máy tính bảng mới, giá từ 10,8 triệu đồng

Huawei vừa giới thiệu MatePad Air Z, bổ sung thêm một lựa chọn mới vào dòng máy tính bảng MatePad Air.

Theo đó, MatePad Air Z được trang bị màn hình IPS LCD 12 inch, độ phân giải 2.800 x 1.840 pixel và mật độ điểm ảnh 280 ppi. Màn hình hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt giữa các mức tần số quét 30 Hz, 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz và 144 Hz, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Bên cạnh đó, Huawei cũng công bố tấm nền có độ sáng tối đa 900 nit và hỗ trợ dải màu rộng P3. So với MatePad Air 2026 ra mắt trước đó, MatePad Air Z vẫn duy trì kích thước màn hình, độ phân giải và tần số quét tương đương, nhưng chuyển từ công nghệ OLED sang IPS LCD.

Màn hình IPS LCD 12 inch, độ phân giải 2.800 x 1.840 pixel và mật độ điểm ảnh 280 ppi

Về thiết kế, MatePad Air 2026 có thân máy mỏng và nhẹ hơn với độ dày 5,3 mm và trọng lượng 509 g. Trong khi đó, MatePad Air Z dày 5,9 mm, nặng khoảng 555 g và có kích thước tổng thể 270,5 x 183,55 mm.

Ở mặt sau, máy sở hữu camera 50 MP hỗ trợ lấy nét tự động, trong khi camera trước có độ phân giải 8 MP. Hệ thống âm thanh gồm sáu loa, hướng đến trải nghiệm giải trí và nghe nhìn trên màn hình lớn.

MatePad Air Z có RAM tối đa 12 GB cùng 256 GB bộ nhớ trong, chạy HarmonyOS 7 với loạt tính năng hỗ trợ AI như ghi chú thông minh, chuyển giọng nói thành văn bản theo thời gian thực và công cụ dịch thuật.

Về hiệu năng, phiên bản tiêu chuẩn và Enjoy Edition được trang bị vi xử lý Kirin T93SD, đồng thời hỗ trợ bút M-Pencil Pro và bàn phím từ tính tùy chọn. Các phiên bản Soft Light sử dụng chip Kirin T93S.

Theo kết quả thử nghiệm do Huawei công bố, phiên bản này có hiệu năng tổng thể cao hơn 22% so với MatePad Air 12 inch thế hệ 2025.

Không chỉ vậy, máy còn được trang bị viên pin dung lượng 10.100 mAh. Theo Huawei, thiết bị có thể phát video được lưu trữ trên máy liên tục trong tối đa 16 giờ.

Khả năng sạc cũng có sự khác biệt giữa các phiên bản. Bản tiêu chuẩn đi kèm bộ sạc công suất 66 W và được trang bị đèn flash LED ở camera sau. Trong khi đó, Enjoy Edition sử dụng bộ sạc 40 W và không có đèn flash.

Huawei MatePad Air Z bản tiêu chuẩn có ba tùy chọn màu gồm Coral Orange, Island Blue và Space Gray. Giá bán khởi điểm của phiên bản này là 3.499 nhân dân tệ (13,5 triệu đồng) với cấu hình 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong.

Enjoy Edition có hai tùy chọn màu Nebula Pink và Moonlight Silver, đi kèm ba cấu hình. Phiên bản 8 GB + 128 GB có giá 2.799 nhân dân tệ (10,8 triệu đồng). Bản 8 GB + 256 GB có giá 3.299 nhân dân tệ (12,8 triệu đồng), trong khi phiên bản 12 GB + 256 GB có giá 3.999 nhân dân tệ (15,5 triệu đồng).

Riêng phiên bản Soft Light chỉ có cấu hình 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong, với mức giá 4.799 nhân dân tệ (18,6 triệu đồng).