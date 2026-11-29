Ngay trận ra mắt Man United, HLV Pochettino đã phải nhận thất bại kinh hoàng với tỉ số 0-4 trước Liverpool. Thất bại này khiến “Quỷ đỏ” rơi xuống vị trí áp chót BXH với vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 11 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh. Tính đến thời điểm này, đội chủ sân Old Trafford đã trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại Premier League. Đây là kết quả tệ nhất kể từ mùa giải 1988/89 của “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, với khoảng cách chỉ 1 điểm so với nhóm an toàn, ở vòng đấu thứ 12, HLV Pochettino đứng trước cơ hội đưa Man United thoát khỏi khu vực xuống hạng nếu đánh bại được Brentford trong trận đấu vào đêm 28/11. Tuy nhiên, cả sân Old Trafford đã phải câm lặng, khi Man United tiếp tục nhận thất bại với tỉ số 0-4 trước đối thủ mà chưa bao giờ giành chiến thắng trước mình.

Ở chiều ngược lại, Brentford có chuyến hành quân xa nhà với sự hưng phấn cao độ. Bởi lẽ “Bầy ong” vừa có một chiến thắng tưng bừng trước Everton với tỉ số 4-0. Với kết quả này, đội bóng của HLV Keith Andrews đã thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu xuống còn 4 điểm. Dù vậy, điều đội khách lo ngại là phong độ sân khách của họ chính là điểm yếu của đoàn quân HLV Keith Andrews. Sau 11 vòng, Brentford chỉ giành được 4 trong tổng số 17 điểm mùa này trên sân đối phương. Điều đáng lưu ý, Brentford cũng thua trong cả 8 chuyến làm khách gần nhất tại Old Trafford và chưa từng đánh bại “Quỷ đỏ” trên sân đấu này thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên điều bất ngờ đã xảy ra trong lần đối đầu với Man United đêm 28/11, khi “Bầy ong” xuất sắc đánh bại “Quỷ đỏ” với tỉ số 4-0 ngay tại Old Trafford.

Không ai ngờ một Man United oai hùng ngày nào lại sa sút không phanh đến vậy. Trước Brentford thường thường bậc trung, “Quỷ đỏ” dễ dàng bị đối thủ phá lưới ngay ở phút 19, khi hàng thủ để Wilson vặn sườn Maguire đầu vòng cấm rồi tung cú sút căng mở tỉ số cho đội khách. Đến phút 33, Brentford nhân đôi cách biệt, khi Outtara lao xuống tốc độ ngoặt bóng loại bỏ Lisandro rồi chuyền dọn cỗ để Wilson đệm cận thành tung lưới thủ môn Lammens. Sau hai bàn thua chóng vánh, Man United có những cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên khi chưa thể rút ngắn tỉ số, “Quỷ đỏ” tiếp tục nhận bàn thua thứ 3, ở phút 82, bàn thắng được ghi bởi Ajer. Đêm ác mộng của Man United chính thức khép lại với thất bại 0-4, khi Schade ghi bàn ấn định tỉ số ở phút 90+2. Với thất bại này, Pochettino trở thành HLV có khởi đầu thảm hại nhất trong các đời HLV từng dẫn dắt Man United.