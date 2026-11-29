Australia là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở vòng 32 đội U17 World Cup 2026.

Rạng sáng 28/11 (giờ Việt Nam), vòng bảng U17 World Cup 2026 chính thức khép lại, qua đó xác định đầy đủ 32 đội tuyển giành quyền đi tiếp. Tâm điểm của lượt trận cuối là cuộc đối đầu giữa U17 Nhật Bản và U17 Honduras tại bảng L, nơi đại diện châu Á đứng trước áp lực phải giành chiến thắng đậm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Sau hai thất bại liên tiếp, U17 Nhật Bản không còn đường lùi. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc buộc phải đánh bại Honduras với cách biệt lớn nếu muốn cạnh tranh một trong những suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Và các cầu thủ trẻ Nhật Bản đã đáp lại kỳ vọng bằng màn trình diễn bùng nổ. Họ nghiền nát Honduras với tỷ số 7-0, trong đó Maki Kitahara lập hat-trick, còn Kakeru Saito đóng góp cú đúp. Hai bàn thắng còn lại được ghi bởi Riku Nakashima và Takeshi Wada.

Chiến thắng tưng bừng giúp Nhật Bản khép lại vòng bảng với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +5. Dù chỉ đứng thứ ba bảng L, đội bóng Đông Á vẫn xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 đội đứng thứ ba, qua đó vừa đủ điều kiện giành một trong 8 tấm vé vớt vào vòng 32 đội.

Trong khi đó, U17 Việt Nam đã phải dừng bước sau vòng bảng, khép lại hành trình lịch sử ở lần đầu tiên tham dự sân chơi U17 World Cup. Dù không thể giành quyền đi tiếp tuyển Việt Nam vẫn có thêm những trải nghiệm quý giá ở đấu trường bóng đá trẻ thế giới.

Bóng đá Đông Nam Á vẫn còn một đại diện góp mặt tại vòng knock-out là U17 Australia. Đội bóng xứ sở chuột túi gây ấn tượng khi đứng đầu bảng C với 5 điểm. Australia lần lượt đánh bại U17 Argentina, đồng thời cầm hòa U17 Đan Mạch và U17 Mozambique để giành quyền đi tiếp.

Như vậy, bóng đá châu Á có tổng cộng 7 đại diện góp mặt ở vòng 32 đội U17 World Cup 2026, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc, Tajikistan và Uzbekistan.

Đáng chú ý, ngay tại vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, Nhật Bản sẽ chạm trán Hàn Quốc trong trận derby Đông Á đầy duyên nợ. Điều này đồng nghĩa bóng đá châu Á chắc chắn có ít nhất một đội tuyển góp mặt ở vòng 16 đội.

Ở chiều ngược lại, chủ nhà Qatar lại không thể đáp ứng kỳ vọng. Dù giành được 3 điểm sau vòng bảng, đội bóng Tây Á chỉ xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba, qua đó không thể giành vé đi tiếp.

Theo lịch thi đấu, vòng 32 đội U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 30/11 và 1/12. Với 7 đại diện góp mặt, bóng đá châu Á đang có cơ hội tiếp tục khẳng định sự tiến bộ và tạo dấu ấn tại sân chơi trẻ lớn nhất thế giới.