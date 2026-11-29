Tại Volleyball Nations League (VNL) 2026, sân chơi quy tụ những đội tuyển bóng chuyền quốc gia hàng đầu thế giới, diễn ra vào tháng 6-7, Kantima Aekpatcha là gương mặt được yêu thích của bóng chuyền nữ Thái Lan. Đây cũng là lần đầu tiên cô được HLV trưởng Kiattipong Radchatagriengkai triệu tập lên đội tuyển quốc gia, sau màn thể hiện ấn tượng trong màu áo CLB Harudot Chonburi RMUTT VC.

Aekpatcha sinh năm 1999 tại tỉnh Kamphaeng Phet, Thái Lan. Với chiều cao 1,75 m, cô không có thể hình vượt trội so với nhiều chủ công quốc tế. Tuy vậy, nữ vận động viên từng bước khẳng định năng lực thông qua nhiều giải đấu. Ở lần đầu tham dự VNL, cô ghi 13 điểm, gồm 12 điểm tấn công và một điểm chắn bóng, theo Volleyball World. Cô cũng có tên trong danh sách tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tham dự SEA V Cup 2026.

Trước đó, Aekpatcha từng cùng đội Nakhon Ratchasima vô địch Thailand League mùa giải 2022/23. Năm 2018, cô góp mặt trong đội hình bóng chuyền sinh viên Thái Lan giành HCV Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á tại Myanmar.

Aekpatcha bắt đầu chơi bóng chuyền từ năm 10 tuổi, theo lời khuyên của một giáo viên ở trường gần nhà. “Tôi quyết định thử sức đơn giản vì muốn được chơi môn thể thao giống chị gái mình”, cô chia sẻ với Dailynews. Sau đó, Aekpatcha tiếp tục rèn luyện và phát triển kỹ năng tại Trường thể thao Nakhonnon Witthaya 6, rồi bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp với CLB 3BB Nakhon Non.

Trước bóng chuyền, Aekpatcha chưa từng chơi môn thể thao nào khác. Cô cho rằng điểm mạnh của mình nằm ở khả năng đỡ bước một, còn kỹ năng muốn cải thiện hơn nữa là tấn công. Khi lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia để tham dự VNL 2026, Aekpatcha rất vui và hạnh phúc. Việc được thi đấu ở đấu trường đẳng cấp thế giới giúp cô có cơ hội quan sát, học hỏi cách chơi của những vận động viên hàng đầu đến từ nhiều quốc gia.

Bên cạnh tài năng thể thao, Aekpatcha còn ghi điểm với người hâm mộ nhờ ngoại hình ưa nhìn và phong cách thời trang trẻ trung ở đời thường. Trong khi trang Sanook (Thái Lan) dành nhiều lời khen cho nữ chủ công là gương mặt đáng chú ý, Dailynews gọi cô là “ngọc nữ” mới của bóng chuyền xứ Chùa Vàng. Aekpatcha tự nhận: “Ngoài đời, tôi là người khá trầm tính và ít nói”.

Ngoài sự nghiệp vận động viên, Kantima Aekpatcha từng theo học ngành Hành chính công tại Đại học Dhurakij Pundit. Khi có thời gian rảnh, Aekpatcha thích ghé những quán cà phê xinh xắn và chụp ảnh. Cô cũng thích xem phim, nghe nhạc. Món ăn yêu thích của cô là đồ nướng, lẩu và gỏi đu đủ Thái Lan.

Bật mí về mẫu bạn trai lý tưởng, Aekpatcha nói: “Tôi thích những chàng trai có làn da trắng, cao ráo và đối xử tốt với mọi người xung quanh. Đặc biệt, tôi thích người hào phóng, biết chiều chuộng bạn gái”. Hiện tại, mục tiêu của cô gái 27 tuổi là tiếp tục rèn giũa kỹ năng và bản lĩnh thi đấu. “Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn thử sức thi đấu ở nước ngoài”, cô bày tỏ.

Tư Kỳ