Omar Berrada và Jason Wilcox hứng chịu chỉ trích từ khán đài sau bàn thua thứ ba của MU.

Khi Kristoffer Ajer nâng tỷ số lên 3-0 cho Brentford từ một quả phạt góc, nhiều cổ động viên MU hướng về khu ghế dành cho ban lãnh đạo tại Old Trafford. Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox hứng chịu phản ứng giận dữ từ người hâm mộ trong trận đầu tiên HLV Mauricio Pochettino dẫn dắt MU trên sân nhà.

Sự có mặt của Sir Alex Ferguson trên khán đài càng khiến một số cổ động viên chua xót. “Sir Alex xứng đáng được chứng kiến một màn trình diễn tử tế hơn thế này”, một tài khoản trên X bình luận khi thuật lại cảnh tượng quanh khu ghế của các lãnh đạo MU.

Berrada và Wilcox chịu sức ép bởi chính sách tuyển mộ của CLB. Hè 2025, MU chi 215 triệu bảng để làm mới hàng công. Tuy nhiên, không tiền đạo nào trong số những cầu thủ được mua về khi ấy đá chính trước Brentford. Hai người vào sân từ ghế dự bị cũng không giúp đội chủ nhà ghi bàn.

MU thực tế có cơ hội vượt lên khi Harry Maguire đánh đầu trúng xà ngang. Bước ngoặt đến ở đầu sân bên kia. Thủ môn Senne Lammens để cú sút chính diện của Callum Wilson lọt qua hai tay. Chỉ 13 phút sau, Wilson hoàn tất cú đúp. Sau bàn của Ajer, Kevin Schade ấn định tỷ số 4-0, giúp Brentford thắng trận đầu tiên tại Old Trafford kể từ năm 1937.

Đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ MU cũng phải hứng chịu cơn giận từ khán đài. “Các anh không xứng đáng khoác chiếc áo này”, những cổ động viên còn nán lại ở khu Stretford End hô vang.

“Chúng tôi hiểu cảm xúc của người hâm mộ. Chẳng có gì để biện minh cho kết quả này”, Pochettino nói với Sky Sports. Sáu ngày sau thất bại 0-4 trước Liverpool tại Anfield, MU lại thua với cùng tỷ số. Đội bóng của Pochettino đã trải qua 10 trận liên tiếp không thắng ở Premier League và sẽ tiếp tân binh Coventry tại Old Trafford cuối tuần tới.