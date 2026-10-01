Gần 300 triệu đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' phường Nùng Trí Cao

Lãnh đạo phường Nùng Trí Cao ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Tại lễ phát động, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay đóng góp, góp phần tạo nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội. Hưởng ứng lời kêu gọi, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã trao biểu trưng, đăng ký ủng hộ Quỹ với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân tham gia chương trình đi bộ đồng hành “7.600 bước chân - Chung tay vì người nghèo”. Sau hoạt động đi bộ, Ban Tổ chức tiếp tục triển khai phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản địa phương, góp phần giới thiệu sản phẩm, đồng hành cùng sản xuất và hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn.

Các đại biểu và nhân dân tham gia chương trình đi bộ đồng hành “7.600 bước chân - Chung tay vì người nghèo”.

Chương trình được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động nguồn lực chung tay chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động đồng thời gắn với kỷ niệm 76 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 - 3/10/2026), 96 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.