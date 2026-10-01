Tiến độ giải phóng mặt bằng để mở rộng quốc lộ 13 sau hơn tháng khởi công

Dự án mở rộng quốc lộ 13 có điểm đầu tại cầu Bình Triệu, điểm cuối nằm tại ranh tỉnh Bình Dương. Dự án này được TP HCM khởi công vào ngày 29/8 vừa qua, với tổng chiều dài toàn dự án khoảng 5,9 km. Dự án được đầu tư với quy mô khoảng 60 m, với 10 - 14 làn xe. Trong đó, phần cầu cạn có chiều dài khoảng 3,75 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h; đường song hành có quy mô 8 - 10 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Địa điểm thực hiện tại phường Hiệp Bình. Diện tích đất chiếm dụng khoảng 39,5 ha, dự kiến thu hồi 1 lần theo quy mô mặt cắt ngang quy hoạch. Thời hạn hoàn thành xây dựng, kinh doanh, chuyển giao công trình dự án là 25 năm 10 tháng. Thời gian thu phí là 22 năm 7 tháng. Trên tuyến xây dựng cầu Ông Dầu và cầu Đúc Nhỏ trên đường song hành, mỗi cầu gồm 2 đơn nguyên, quy mô 4 làn xe. Dự án bố trí 10 vị trí giao cắt, trong đó có 2 nút giao khác mức tại Bình Lợi và Bình Phước cùng 8 vị trí giao bằng.

Tổng mức đầu tư dự án, bao gồm lãi vay, là 6.276,2 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 941 tỷ đồng, còn lại vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác khoảng 5.335 tỷ đồng. Dự án này dự kiến được TP HCM hoàn thành vào năm 2028.

Hiện tại, nhiều khu vực trên tuyến hiện đã được bàn giao mặt bằng sạch. Chủ đầu tư của dự án thành phần 2 thuộc dự án này là liên danh CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã: CII) - Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) - CTCP Xây dựng Hạ tầng IMIC.

Khu vực điểm đầu của dự án mở rộng quốc lộ 13 hiện nay, từ đây có thể dẫn thẳng tới khu vực Ngã tư Hàng Xanh. Theo quy hoạch, trục Quốc lộ 13 sau khi hoàn thiện sẽ được kết nối liền mạch từ khu vực ngã tư Hàng Xanh đến Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh. Hiện tuyến này đang được triển khai đầu tư theo từng đoạn.

Dọc theo trục quốc lộ 13, giai đoạn tới cũng sẽ được xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP HCM) có điểm đầu tuyến giao với Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, TP HCM); điểm cuối tuyến tại ga Tao Đàn; chiều dài tuyến khoảng 38,9 km. Tuyến đường sắt bắt đầu từ ga C0 tại phường Bình Dương (kết nối chung với ga S5 của tuyến đường sắt đô thị số 1) và kết thúc tại ga C23 khu vực công viên Tao Đàn thuộc phường Bến Thành (kết nối với tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương và tuyến đường sắt đô thị số 3 Tao Đàn - An Hạ). Toàn tuyến có 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao. Dự án cũng bố trí depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8 ha, thuộc phường Tam Bình và phường Hiệp Bình, phục vụ sửa chữa và đậu tàu qua đêm.

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án metro số 2 TP Thủ Dầu Một cũ - TP HCM có tổng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng khoảng 81,2 ha, ảnh hưởng khoảng 2.681 trường hợp. Trong đó 398 trường hợp dự kiến giải tỏa toàn bộ, tương đương với nhu cầu tái định cư 398 suất. Tổng mức đầu tư bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án dự kiến là 34.374 tỷ đồng, sử dụng ngân sách. TP HCM dự kiến khởi công tuyến metro này vào tháng 12 tới.

Trong Quy hoạch tổng thể TP HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, quốc lộ 13 được không chỉ là tuyến giao thông kết nối TP HCM với khu vực Bình Dương cũ mà còn là một trong những trục quan trọng định hình không gian phát triển phía Bắc của thành phố sau sáp nhập. Theo đó, mạng lưới đô thị TP HCM mới hình thành các dải đô thị liên tục, trong đó một hướng phát triển kéo từ khu vực trung tâm, qua Thủ Đức đến Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát và Tân Uyên.

Không gian này phát triển bám các tuyến giao thông quốc gia và vùng, trong đó quốc lộ 13 cùng quốc lộ 1, quốc lộ 22, quốc lộ 51, hệ thống vành đai và cao tốc. Quy hoạch đồng thời xác định chuỗi Dĩ An - Thuận An - Thủ Dầu Một - Bến Cát - Tân Uyên là một trong những chuỗi đô thị công nghiệp - đổi mới sáng tạo của thành phố mới.

Riêng với không gian Bình Dương cũ, quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa lâu nay tập trung mạnh dọc các hành lang chiến lược như quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn và các tuyến vành đai. Từ các trục này đã hình thành chuỗi đô thị liên hoàn gồm Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng, đi cùng hệ thống khu đô thị, trung tâm thương mại - dịch vụ và các khu công nghiệp lớn như VSIP, Sóng Thần, Mỹ Phước, Đồng An, Nam Tân Uyên, Bàu Bàng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh cũng tạo áp lực lên hạ tầng và không gian công cộng.

Bên cạnh đó, quốc lộ 13 còn được đặt trong hành lang TOD công nghiệp - dịch vụ phía Bắc. Quy hoạch định hướng trục từ TP HCM lên Thủ Dầu Một, Bến Cát; trong đó Thuận An và Dĩ An là các nút trung chuyển liên tỉnh, kết nối metro số 1 kéo dài với hệ thống BRT dọc Quốc lộ 13. Không gian dọc hành lang này được định hướng kết hợp công nghiệp sạch, đô thị dịch vụ và nhà ở công nhân chất lượng cao.

Quốc lộ 13 cũng tiếp tục giữ vai trò trong mạng lưới liên vùng. Trục giao thông này nằm trong tuyến kết nối TP HCM với Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, đồng thời, TP HCM cũng đưa đưa quốc lộ 13, quốc lộ 13B và quốc lộ 13C vào hệ thống giao thông đường bộ đối ngoại cần phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn tới.