Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thông tin tới cử tri dự kiến nội dung và chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều dự án luật, nghị quyết, bao quát các lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội, từ an ninh, trật tự, đất đai, nhà ở, ngân sách, thuế, đầu tư, kinh doanh đến lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, môi trường, thương mại, khoa học, công nghệ và văn hóa; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và quyết định kế hoạch năm 2027.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu, cử tri tại hội nghị.

Trong không khí thẳng thắn, dân chủ, cử tri tỉnh Thái Nguyên bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến các vấn đề thiết thực, như giải quyết thủ tục hành chính, vay vốn tín dụng chính sách, đầu tư y tế cơ sở, phát triển hạ tầng giao thông, quản lý và bảo vệ rừng, chính sách an sinh xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng...

Phát biểu tại hội nghị, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên sẽ nghiêm túc tổng hợp, phản ánh đầy đủ tới Quốc hội và các cơ quan chức năng; đồng thời theo dõi, giám sát việc xem xét, giải quyết và thông tin lại cử tri theo quy định.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đại tướng Phan Văn Giang thông tin tới cử tri một số vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong nước và quốc tế. Theo đó, kinh tế trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II-2026 tăng 8,39%, đưa tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 8,18% so với cùng kỳ. Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 770 tỷ USD; tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt trên 40 tỷ USD, tăng 55,4%. Đây là nền tảng quan trọng để nước ta phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên.

Đối với Quân đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng; duy trì chặt chẽ chế độ trực SSCĐ; chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận. Việc kiện toàn tổ chức quân sự địa phương theo chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện đồng bộ, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tích cực tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, với 2.741 căn nhà đã được sửa chữa, xây mới. Huy động hơn 255.000 lượt ngày công tham gia xây dựng 81 trong tổng số 108 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đến ngày 28-9 đã tìm kiếm, quy tập được 2.929 hài cốt liệt sĩ.

Cử tri tỉnh Thái Nguyên phát biểu, nêu ý kiến tại hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên trong triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý III-2026 của tỉnh đạt gần 13,96%, xếp thứ hai cả nước; tổng 9 tháng đầu năm đạt 11,24%, là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Trong 9 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút trên địa bàn đạt hơn 8 tỷ USD, đưa Thái Nguyên đứng thứ hai cả nước; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 29 tỷ USD, đưa tỉnh vào nhóm 5 địa phương có quy mô xuất khẩu lớn nhất cả nước.

Dự báo thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực còn nhiều biến động; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, thị trường tài chính, tiền tệ tiềm ẩn rủi ro. Trong nước, yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng quản trị đặt ra ngày càng cao. Do đó, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên thành chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực, địa bàn, từng dự án.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cùng với đó, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, ngân sách và đất đai; tăng cường quản lý thu, thực hành tiết kiệm chi, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả cơ chế luồng xanh đối với thủ tục đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai và môi trường. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách văn hóa, xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; vận hành hiệu quả tổ chức quân sự địa phương và các lực lượng ở cơ sở theo mô hình mới; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết sớm các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ hoặc hình thành điểm nóng…

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trao quà tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.