Toàn quân hoàn thành trên 75% nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2026

Hội nghị đánh giá, quý III-2026, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và ngành HC, KT Quân đội bám sát nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện công tác HC, KT. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và 9 tháng đầu năm đạt trên 75% kế hoạch năm, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Nổi bật là các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời HC, KT cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, đón Tết Nguyên đán, đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới; cứu trợ thảm họa động đất tại Venezuela và các sự kiện trọng đại của đất nước. Toàn quân nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó với biến động giá nhiên liệu, bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho các nhiệm vụ, không để bị gián đoạn.

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ động xây dựng dự thảo, báo cáo Bộ Quốc phòng trình Chính phủ ban hành nghị định mới về tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Quân đội nhân dân Việt Nam và 9 thông tư triển khai thực hiện nghị định này. Ban hành bộ tiêu chí HC, KT trong xây dựng Quân đội hiện đại và tham mưu, đề xuất về việc bảo đảm kỹ thuật theo vòng đời cho VKTBKT.

Cũng trong quý III, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tích cực triển khai đồng bộ các nội dung được giao trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội. Chỉ đạo xây dựng Hệ sinh thái số ngành HC, KT toàn quân và nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng một số sản phẩm quân trang phù hợp với đặc thù hoạt động của bộ đội; đề xuất đầu tư củng cố hệ thống hang, hầm phục vụ cất giữ VKTBKT và xây dựng các đề án, chiến lược về VKTBKT bảo đảm tiến độ, chất lượng....

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động và các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm ngành HC, KT được đẩy mạnh; thực hiện nền nếp chế độ công tác HC, KT; hệ thống kho tàng, nhà máy, xí nghiệp, trạm xưởng bảo đảm an toàn...

Để hoàn thành tốt công tác HC, KT năm 2026, Trung tướng Trần Minh Đức yêu cầu Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và ngành HC, KT toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác HC, KT đến năm 2030 và những năm tiếp theo; 16 chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; 15 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2031 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ của ngành HC, KT.

Hội nghị kết nối trực tuyến đến 30 điểm cầu trong toàn quân.

Tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ, trọng tâm là bảo đảm cho huấn luyện, SSCĐ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, diễn tập. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch mua sắm, sản xuất, cải tiến VKTBKT và nhiệm vụ được giao trong xây dựng Đề án sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT.

Trung tướng Trần Minh Đức lưu ý, toàn ngành tập trung hoàn thành kế hoạch bảo đảm HC, KT năm 2026 theo chỉ tiêu ngân sách được giao; tạo nguồn mua sắm vật chất HC, KT cho các nhiệm vụ, nhất là tạo nguồn hàng hóa đặc chủng, xăng dầu đặc chủng theo đúng quy định. Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến quân trang phù hợp với khí hậu, thực tiễn huấn luyện, công tác, sinh hoạt của bộ đội, bảo đảm gọn, nhẹ, đáp ứng yêu cầu cơ động cao. Đẩy mạnh hợp tác sản xuất, cung cấp nguồn hàng, sức chứa xăng dầu cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh năng lượng quốc gia...