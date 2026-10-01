Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 41

Tham dự có đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến các nội dung: Dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; Tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh xin ý kiến đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040; Tờ trình của Văn phòng Tỉnh ủy về việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung.

Báo cáo tổng hợp kết quả tự đánh giá, xếp loại của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quý III/2026; kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý III năm 2026; danh mục chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý IV năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu kết luận.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An cơ bản nhất trí với các nội dung tờ trình, báo cáo và ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhấn mạnh quý IV là thời gian có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện các mục tiêu năm 2026, yêu cầu cả hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, tập trung cao độ, hành động quyết liệt. Xác định rõ 5 nhóm động lực đóng góp cho tăng trưởng GRDP quý IV, gồm các lĩnh vực: xây dựng, công nghiệp, dịch vụ - du lịch, nông nghiệp - logistics, văn hóa - môi trường; gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, tổ chức thực hiện phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả; đo lường kết quả bằng khối lượng, sản lượng, doanh thu và giá trị tăng thêm; tạo chuyển biến thực chất trên từng ngành, từng lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức cao nhất. Giao cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, thống kê số liệu, hoàn thiện dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026 để ký ban hành.

Đối với dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An thống nhất về cách tiếp cận, xây dựng Đề án song cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện với tư duy phát triển mới hơn, nâng tầm hơn, không chỉ đơn thuần là ngành du lịch mà phát triển thành nền kinh tế du lịch, thúc đẩy, gắn kết các lực lượng kinh tế khác. Phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm; lấy bảo tồn di sản, bản sắc văn hóa và cảnh quan làm nền tảng; phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; chú trọng chất lượng trải nghiệm, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, hiệu quả đầu tư, việc làm và lợi ích của cộng đồng. Giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu, soạn thảo, tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Đề án.