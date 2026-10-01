Cao tốc Bến Lức - Long Thành khai thác toàn tuyến từ ngày 1/10

Thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Từ 0h ngày 1/10/2026, toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km được đưa vào khai thác, hoàn thiện trục kết nối Đông - Tây qua Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết sẽ tổ chức thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành từ thời điểm trên. Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.

Từ tháng 1/2025, VEC đã lần lượt đưa vào khai thác các đoạn tuyến đủ điều kiện, gồm đoạn từ nút giao Mỹ Yên tại Km0+700 đến nút giao Nguyễn Văn Tạo tại Km21+850 và đoạn từ nút giao Phước An tại Km50+530 đến nút giao Quốc lộ 51 tại Km57+581, với tổng chiều dài gần 30 km.

Thời gian qua, các hạng mục còn lại của dự án, trong đó có hai cầu dây văng Bình Khánh và Phước Khánh, được hoàn thành, nối thông các đoạn phía Tây và phía Đông, khép kín toàn tuyến.

Theo phương án tổ chức giao thông được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt ngày 29/9/2026, ô tô con, ô tô khách, ô tô tải và các phương tiện cơ giới đủ điều kiện được lưu thông. Xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ và một số phương tiện không đáp ứng điều kiện lưu thông trên đường cao tốc không được phép đi vào tuyến, trừ phương tiện phục vụ quản lý, bảo trì, cứu hộ, cứu nạn theo quy định.

Tốc độ tối đa trên tuyến chính chủ yếu là 90 km/h, tối thiểu 60 km/h. Riêng đoạn Km16+600 - Km21+850 có tốc độ tối đa 80 km/h.

Việc khai thác toàn tuyến được kỳ vọng tăng kết nối giữa Đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM, Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời tạo thêm hướng lưu thông đến Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu mà không phải đi sâu vào trung tâm TP.HCM.

Về thu phí, tuyến áp dụng thu phí kín bằng hình thức điện tử không dừng (ETC), với đơn giá dịch vụ sử dụng cao tốc là 2.000 đồng/PCU/km. Mức phí toàn hành trình từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến Quốc lộ 51 đối với xe dưới 12 chỗ là 111.694 đồng, xe từ 12 đến 30 chỗ 167.540 đồng, xe từ 31 chỗ trở lên 223.387 đồng. Các mức giá đã bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng.