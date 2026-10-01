Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Mỗi nhiệm vụ được triển khai cần phải có kết quả cụ thể

Đồng chí Võ Văn Minh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú An

Sáng 1-10, phường Phú An (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 12 (mở rộng), nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch UBND phường Phú An Trần Bảo Lâm cho biết tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 832 tỷ đồng, bằng 108% dự toán. Trong đó, thu ngân sách địa phương đạt hơn 350 tỷ đồng, bằng 144% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 43 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền phường Phú An trong ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ và đạt những kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị phường rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, làm rõ từng nội dung để xác định những việc cần tập trung thực hiện, nhất là các nhiệm vụ, chỉ tiêu thành phố giao.

Việc triển khai cần gắn với các chỉ số đánh giá kết quả công việc (KPI) cụ thể, thường xuyên theo dõi tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

“Trong điều kiện khối lượng công việc lớn, phường cần lựa chọn đúng những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đeo bám, thực hiện quyết liệt và bảo đảm hiệu quả”, đồng chí Võ Văn Minh lưu ý.

Địa phương cần tập trung nguồn lực cho đầu tư công và các dự án trọng điểm, bảo đảm đồng bộ, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong đó, chú trọng các trục giao thông trọng điểm nhằm tăng cường kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, phường cần quan tâm kiện toàn trạm y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Bí thư Đảng ủy phường Phú An Nguyễn Hoàng Thông phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Đồng chí Võ Văn Minh đề nghị phường không chạy theo thành tích mà phải chú trọng chất lượng, hiệu quả thực chất. Mỗi nhiệm vụ được triển khai cần có kết quả cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.