Cục Bảo vệ an ninh Quân đội tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 2

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan, đơn vị, địa phương có quan hệ phối hợp công tác với Cục Bảo vệ an ninh Quân đội…

Tại buổi lễ, Trung tướng Bùi Trọng Vĩnh, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội báo cáo khái quát lịch sử ra đời, quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành và những thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục nói riêng, lực lượng Bảo vệ an ninh Quân đội nói chung từ trước tới nay, nhất là những năm gần đây.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân của Chủ tịch nước tặng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Trong đó nhấn mạnh, thời gian qua, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội đã tập trung nghiên cứu, tham mưu, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác cơ bản. Đồng thời, tập trung điều tra xử lý nhiều vụ án, vụ việc có dấu hiệu lộ, mất bí mật Nhà nước, bí mật quân sự; xác minh làm rõ, truy xét, truy tìm nhiều vụ việc, đối tượng gửi đơn thư nặc danh, nhắn tin, gọi điện thoại nặc danh, trong đó có nhiều vụ án trọng điểm.

Đặc biệt, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và sự mưu trí, dũng cảm của cán bộ trinh sát, cán bộ điều tra, điều tra viên, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội đã đấu tranh, điều tra xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, làm thất bại âm mưu, phương thức, thủ đoạn phá hoại, móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng với đó, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội và toàn ngành hết sức chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận; thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan an ninh, phản gián quân sự nhiều nước trên thế giới. Qua đó, giúp công tác bảo vệ an ninh Quân đội tiếp thu có chọn lọc nhiều kinh nghiệm quý, tri thức mới phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển cả trước mắt và lâu dài.

Với những thành tích xuất sắc và những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 2020 đến nay, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 7-8-2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Cục Bảo vệ an ninh Quân đội…

Trung tướng Bùi Trọng Vĩnh, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc cùng đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Bảo vệ an ninh Quân đội trong những năm qua. Đồng thời, trân trọng cảm ơn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đã luôn quan tâm, phối hợp, đồng hành để Cục Bảo vệ an ninh Quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu cùng lãnh đạo, chỉ huy Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Nhấn mạnh đặc điểm tình hình thế giới, khu vực, trong nước, với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao trên các mặt công tác, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Cục Bảo vệ an ninh Quân đội cần quán triệt sâu sắc nghị quyết của đại hội các cấp và chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có ý chí quyết tâm cao, nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Cùng với đó, thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”. Tập trung xây dựng Đảng bộ Cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ “mẫu mực tiêu biểu”. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thực sự là lực lượng tinh nhuệ, sắc bén, nghiệp vụ tinh thông, pháp luật vững, công nghệ giỏi, “vừa hồng, vừa chuyên”, có tâm trong, trí sáng, khả năng tư duy độc lập, xử lý linh hoạt, chính xác những tình huống khó khăn, phức tạp. Thường xuyên đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp bồi dưỡng; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Bảo vệ an ninh Quân đội tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo; nhận diện đúng, trúng những nguy cơ, yếu tố tác động trực tiếp đến an ninh chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh mạng, an ninh thông tin và an ninh, an toàn của Quân đội; chuyển mạnh từ tích cực xử lý sang chủ động phòng ngừa; từ phát hiện vụ việc sang nhận diện nguy cơ; từ xử lý tình huống sang chủ động tạo thế, tạo lực, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đặc biệt, phải chủ động nghiên cứu, sử dụng, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các phương tiện kỹ thuật hiện đại vào công tác nghiệp vụ; nâng cao khả năng phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động tình báo, gián điệp, cài cắm, móc nối, phá hoại, thu thập bí mật Nhà nước, bí mật quân sự và các hoạt động chống phá trên không gian mạng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, tác phong công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị trở thành lực lượng thật sự tinh nhuệ, hiện đại, khả năng thích ứng cao, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, sắc bén, tin cậy, đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong điều kiện chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, tác chiến điện tử và các phương thức chống phá ngày càng tinh vi. Đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong công tác; khuyến khích cán bộ mạnh dạn đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám hành động mạnh mẽ vì lợi ích chung. Tổng kết thực tiễn, kịp thời phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, nhân tố mới để nhân rộng; đồng thời chủ động nghiên cứu những vấn đề mới, chưa có tiền lệ để tham mưu, đề xuất những giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện ''mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự cũng như ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, tự hào với truyền thống vẻ vang cùng những kinh nghiệm quý được đúc kết trong 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; với niềm vinh dự và trách nhiệm của đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT nhân dân; với ý chí quyết tâm và khát vọng không ngừng đổi mới, phát triển, thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Bảo vệ an ninh Quân đội sẽ tiếp bước các thế hệ đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều chiến công, thành tích mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân của Chủ tịch nước tặng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.