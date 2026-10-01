Bối dưỡng kiến thức cho người có uy tín

Hội nghị tập huấn do Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức trong 2 ngày (1 và 2/10), tại phường Bạc Liêu.

Đến dự và giới thiệu chuyên đề tại hội nghị có đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt giới thiệu chuyên đề “Vai trò của người có uy tín trong vận động đồng bào DTTS thực hiện công tác giảm nghèo bền vững”.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt giới thiệu chuyên đề “Vai trò của người có uy tín trong vận động đồng bào DTTS thực hiện công tác giảm nghèo bền vững”.

Chuyên đề tập trung phân tích 3 giải pháp giúp người có uy tín nâng cao hiệu quả vận động đồng bào DTTS giảm nghèo, gồm: phát huy tri thức; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá. Qua đó, đổi mới nhận thức, phương pháp vận động người dân vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cần chuyển từ tư duy hỗ trợ sang tạo năng lực; từ lao động dựa vào kinh nghiệm sang dựa vào tri thức, khoa học - công nghệ; từ giảm nghèo sang xoá nghèo bền vững.

Đại biểu tham dự tập huấn.

Trong chương trình tập huấn, đại biểu còn được tiếp cận các chuyên đề về vai trò của người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống, tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Cà Mau về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của người có uy tín trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trình bày chuyên đề, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lương Văn Pho, khẳng định, người có uy tín giữ vị trí, vai trò quan trọng trong cộng đồng, tích cực đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác giảm nghèo.

Phó giám đốc Sở Tôn giáo và Dân tộc Lương Văn Pho

trình bày chuyên đề những chủ trương, chính sách về phát huy vai trò của người có uy tín.

Trước yêu cầu mới của công tác dân tộc, nhất là sau khi thực hiện sắp xếp khóm, ấp, việc phát huy vai trò của người có uy tín cần tiếp tục được đổi mới, phù hợp với thực tiễn.

Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng để người có uy tín phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giữa cấp uỷ, chính quyền với đồng bào DTTS, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống./.