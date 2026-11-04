Chăm lo người yếu thế

Hiện nay trên địa bàn xã Cam Lộ có nhiều nhóm đối tượng cần được quan tâm, chăm lo, hỗ trợ gồm: 675 người cao tuổi, 886 người khuyết tật, 316 người nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng... Đối với các đối tượng thuộc diện trợ giúp xã hội, địa phương luôn chú trọng phối hợp triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ theo quy định. Hàng tháng tổng kinh phí chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ trên địa bàn đạt hơn 1,4 tỉ đồng. Địa phương cũng huy động các nguồn lực xã hội nhằm góp phần đảm bảo đời sống và giúp các đối tượng vơi bớt khó khăn.

Bà Hoàng Thị Thảo ở thôn Tân Sở, xã Cam Lộ, đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở đã được Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Binh đoàn 20 hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa chia sẻ: “Gia đình tôi rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, các ban, ngành và các đơn vị. Ngôi nhà mới là sự động viên lớn, tiếp thêm động lực để gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”.

Lãnh đạo xã Cam Lộ trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn - Ảnh: H.H

Nhân dịp lễ, Tết, UBND xã Cam Lộ đã phối hợp với các tổ chức, hội, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà và vận động các nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, thông qua vận động, Hội Nạn nhân da cam/dioxin xã đã hỗ trợ, đã trao tặng 106 suất quà với tổng trị giá 56 triệu đồng và 15 chiếc xe lăn với tổng trị giá gần 47 triệu đồng, góp phần động viên tinh thần các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ xã đã tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như nhận đỡ đầu, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận tổng cộng 334 đơn vị máu; trao tặng 12 xe lăn cho người khuyết tật, vận động đỡ đầu 1 trẻ có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nhiễm chất độc da cam/dioxin, người cao tuổi, người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, gia đình chính sách và các trường hợp cần giúp đỡ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cam Lộ cho biết: “Ngoài những hoạt động trên, các trường học trên địa bàn xã cũng đã tích cực triển khai chương trình “Kết nối yêu thương”. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tích cực kêu gọi, hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật, giúp người được hỗ trợ thuận tiện hơn trong sinh hoạt và đi lại”.

“Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội, đoàn thể, trường học và các tổ chức, cá nhân hảo tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xã hội; duy trì và nhân rộng những mô hình thiện nguyện hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, tăng cường rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của các đối tượng, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái và phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lộ Nguyễn Tiến Long khẳng định.