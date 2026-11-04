Nữ cử nhân Luật tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Công dân Phạm Thị Thu Huyền đã tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027

Phạm Thị Thu Huyền là cử nhân chuyên ngành Luật kinh doanh của Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước khi đăng ký tham gia nghĩa vụ, Thu Huyền đã có công việc với thu nhập ổn định tại một doanh nghiệp lớn ở Hà Nội.

Với mong muốn trực tiếp cống hiến tri thức và nhiệt huyết của tuổi trẻ cho lực lượng Công an nhân dân, Thu Huyền đã chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027.

Chia sẻ tại buổi khám sơ tuyển ở Trạm y tế Tân Việt (xã Hà Bắc), Huyền bày tỏ nguyện vọng sâu sắc được đem năng lực chuyên môn và sức trẻ để phục vụ lâu dài trong ngành, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Phạm Thị Thu Huyền không chỉ là nữ công dân đầu tiên của xã Hà Bắc xung phong đăng ký nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho đợt tuyển quân năm 2027, mà còn là nữ thanh niên đầu tiên của TP Hải Phòng viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân trong đợt này.

Thanh niên xã Hà Bắc phấn khởi, hăng hái tham gia khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân năm 2027

Tinh thần cống hiến của Thu Huyền đã lan tỏa hình ảnh đẹp, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho thanh niên địa phương trong phong trào tòng quân bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027, Công an xã Hà Bắc đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi tham gia khám sơ tuyển và đăng ký thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cúa đất nước và địa phương.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã Bắc Hà đã có 56 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2027. Đã có 5 thanh niên (4 nam, 1 nữ) viết đơn xung phong tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027.

Đây là tín hiệu rất tích cực, minh chứng rõ nét cho truyền thống quê hương, thể hiện nhận thức sâu sắc, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Hà Bắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2027, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hà Bắc đã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các quy định liên quan thông qua hệ thống truyền thanh, các nền tảng mạng xã hội và các thôn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên và gia đình trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.