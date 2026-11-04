Người Việt Nam được trao Huy chương vì những đóng góp trong hợp tác quốc tế tại Saint Petersburg

Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov trao “Huy chương danh dự” tặng ông Đỗ Xuân Hoàng.

Ngày 3/11, tại buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Điện Smolny với sự tham dự của Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov, nhiều cá nhân có thành tích trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, quy hoạch đô thị, văn hóa, tài chính, cứu hộ và hợp tác quốc tế đã vinh dự nhận các phần thưởng cao quý của thành phố.

Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” là một trong những cá nhân được chính quyền Saint Petersburg vinh danh.

Huy chương danh dự “Vì những đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của Saint Petersburg” là phần thưởng được thành lập năm 2021 theo sáng kiến của Thống đốc Alexander Beglov. Huy chương được trao tặng công dân Nga và người nước ngoài có những đóng góp nổi bật cho Saint Petersburg.

Việc ông Đỗ Xuân Hoàng được trao phần thưởng tiếp tục ghi nhận vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Nga trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Saint Petersburg với các địa phương của Việt Nam. Trên cương vị Chủ tịch Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị”, ông đã tham gia thúc đẩy nhiều hoạt động giao lưu, kết nối giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, y tế, khoa học và văn hóa.

Hoạt động đối ngoại nhân dân của Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” không chỉ dừng lại ở các sự kiện mang tính phong trào, mà đi sâu vào thực chất thông qua các dự án dài hạn và mang tính chiến lược.

Quỹ là một trong những đơn vị đứng ra đồng khởi xướng và tổ chức Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga. Quỹ Phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và chính quyền thành phố Saint Petersburg để đưa diễn đàn trở thành cơ chế đối thoại thường niên chính thức giữa nhân dân hai nước.

Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” cũng định vị tri thức và giáo dục là chìa khóa để duy trì tình hữu nghị hai nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó, Mạng lưới Tri thức Việt-Nga được đánh giá là sáng kiến mang tính bước ngoặt do Quỹ sáng lập và vận hành nhằm kết nối chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân am hiểu hai nước. Mục tiêu là đưa nguồn lực chất xám tham gia trực tiếp vào các chương trình nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, Quỹ cũng hỗ trợ công tác giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam, kết nối trực tiếp các cơ sở giáo dục hai nước. Hoạt động của Quỹ cũng gắn kết tình cảm từ chiều sâu lịch sử.

Quỹ thường xuyên đồng hành và phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức các buổi gặp mặt, tri ân dành cho các cựu chiến binh và chuyên gia quân sự Liên Xô (trước đây) từng sang giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh.

Trong những năm qua, với sự hỗ trợ và đồng hành của Quỹ, Saint Petersburg đã hợp tác rất tích cực với các địa phương của Việt Nam, trong đó có các thành phố kết nghĩa như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, tỉnh Điện Biên, tỉnh Khánh Hòa cũng như đặt nền móng hợp tác với các địa phương khác như Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An...