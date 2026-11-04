Bổ nhiệm Đại tá Trần Đình Mạnh giữ chức Tư lệnh Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó tổng Tham mưu trưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa giữa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong và Đại tá Trần Đình Mạnh.

Thực hiện các quyết định của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, nghỉ chờ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2026. Đại tá Trần Đình Mạnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.

Theo Báo QĐND, tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo nội dung biên bản bàn giao giữa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong và Đại tá Trần Đình Mạnh, tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ; tình hình tổ chức, biên chế, xây dựng đơn vị; các nhiệm vụ đang triển khai và những trọng tâm cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo.

Việc bàn giao được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, bảo đảm tính liên tục, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong và Đại tá Trần Đình Mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Trương Mạnh Dũng chúc mừng Đại tá Trần Đình Mạnh được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh, Trung tướng Trương Mạnh Dũng khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề; tin tưởng đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ tư lệnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Trung tướng Trương Mạnh Dũng yêu cầu Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu xây dựng lực lượng, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động cao. Trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo, sẵn sàng chiến đấu; chú trọng huấn luyện thực hành, đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng tác chiến và yêu cầu nhiệm vụ.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật. Đồng thời, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.