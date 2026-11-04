Cải thiện tình trạng ngập ở đô thị

Khu vực Trần Xuân Lê - Huỳnh Ngọc Huệ được cải thiện do được đầu tư hạ tầng thoát nước. Ảnh N.P

Chuyển biến từ những điểm ngập kéo dài

Qua các đợt mưa lớn gần đây, một số điểm ngập kéo dài nhiều năm tại các khu vực Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi, nút giao Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám, đường Huỳnh Ngọc Huệ - Trần Xuân Lê, hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung... đã có chuyển biến tích cực. Khả năng tiêu thoát nước được cải thiện, nước rút nhanh hơn, góp phần giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông. Chị Nguyễn Thị Ánh (trú đường Trần Xuân Lê) chia sẻ: “Những năm trước, mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước thường dâng nhanh khiến người dân lo lắng, nhất là vào giờ cao điểm. Gần đây, nước rút nhanh hơn nên việc đi lại đỡ vất vả”.

Theo ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, sau trận mưa lịch sử ngày 14/10/2022, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố xác định xử lý ngập úng đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Trên cơ sở đó, thành phố chủ động hạ thấp mực nước tại các hồ điều hòa trước những đợt mưa lớn để tạo dung tích dự phòng. Công tác khơi thông cửa thu, thu gom rác và xử lý vật cản trong hệ thống thoát nước cũng được tăng cường.

Cùng với đó, thành phố đẩy nhanh tiến độ những dự án tại các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng. Các dự án xử lý thoát nước quanh sân bay Đà Nẵng, nâng cấp trạm bơm Ông Ích Khiêm và cải thiện tuyến cống kết nối kênh Phú Lộc từng bước phát huy hiệu quả. Ngoài ra, sự tham gia của người dân trong việc giữ thông thoáng dòng chảy, không che chắn cửa thu nước đã góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát.

Đánh giá về kết quả bước đầu, ông Lê Văn Dũng, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố, cho rằng các giải pháp đầu tư, cải tạo và điều hành đang từng bước phát huy tác dụng. Tuy nhiên, thành phố cần rà soát tổng thể các điểm ngập, xác định rõ nguyên nhân, ưu tiên giải pháp xử lý; đồng thời giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng các công trình.

Nâng cấp trạm bơm Ông Ích Khiêm góp phần thoát nước khu vực trung tâm thành phố. Ảnh NP

Đẩy nhanh các dự án, nâng cao năng lực tiêu thoát

Theo Sở Xây dựng, qua rà soát toàn diện, mạng lưới thoát nước đô thị vẫn còn nhiều điểm nghẽn, nhất là tại các khu vực đô thị cũ. Tại trung tâm thành phố (các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê), hệ thống cơ bản đáp ứng trận mưa có cường độ khoảng 50-60mm/giờ. Tuy nhiên, khi xuất hiện mưa lớn kết hợp triều cường, nhiều khu vực vẫn xảy ra ngập cục bộ. Trong khi đó, các khu đô thị mới có cao trình nền cao hơn, cơ bản đáp ứng lượng mưa khoảng 70mm/giờ.

Ở khu vực phía nam, đô thị cổ Hội An có cao trình tự nhiên thấp, từ 1,2 - 1,9m, chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ sông Thu Bồn. Khu vực nội thị Tam Kỳ cũng chịu tác động của mực nước sông Tam Kỳ, sông Bàn Thạch và lượng nước từ lưu vực phía tây đường Nguyễn Hoàng đổ về, trong khi hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch...

Ông Võ Tấn Hà cho biết, để giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng, Sở Xây dựng phối hợp các ban quản lý dự án tập trung triển khai 12 dự án trọng điểm. Trong đó, tập trung đẩy nhanh để hoàn thành trước mùa mưa năm 2026 đối với 3 dự án: xử lý thoát nước khu vực xung quanh sân bay Đà Nẵng; nâng cấp trạm bơm Ông Ích Khiêm (giai đoạn 2); xây dựng tuyến cống từ kênh Phú Lộc ra đường Nguyễn Tất Thành.

Nhóm dự án tiếp tục triển khai, mục tiêu hoàn thành trước mùa mưa năm 2027 gồm: tuyến cống thoát nước số 2 Khe Cạn, cống ngầm đường Trưng Nữ Vương; nâng cấp trạm bơm Thuận Phước, trạm bơm Đảo Xanh; xây dựng cầu qua kênh Phong Bắc và tuyến cống từ hồ Xuân Hòa A ra vịnh Đà Nẵng.

Cùng với đầu tư công trình, thành phố đang hoàn thiện thủ tục nạo vét hồ Đò Xu, cải tạo hồ Phần Lăng và chuẩn bị đầu tư nạo vét các hồ Phước Lý, Trung Nghĩa, Bàu Tràm, Hòa Phú, E1 Hòa Xuân. Thành phố cũng được cho là phối hợp triển khai Dự án Phát triển đô thị và kiểm soát ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu (khoảng 7.000 tỷ đồng), nạo vét sông Trường Giang, khơi thông sông Bàn Thạch, hồ sông Đầm.

Trước mùa mưa bão năm 2026, ngành xây dựng duy trì trực 24/24 giờ tại các trạm bơm và bố trí lực lượng xử lý điểm ngập. Thành phố cũng xây dựng bản đồ ngập theo bốn kịch bản mưa, tăng cường giám sát qua Danang SmartCity để chủ động ứng phó.