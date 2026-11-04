Công đoàn triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Trong dịp Tết Đinh Mùi 2027, nhiều Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố sẽ triển khai Chương trình "Chuyến xe Tết đoàn viên - Xuân 2027", hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Với mong muốn giúp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được trở về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đồng Nai triển khai Chương trình "Chuyến xe Tết đoàn viên - Xuân 2027", dự kiến hỗ trợ hơn 3.000 vé xe một chiều đưa công nhân từ Đồng Nai về quê đón Tết.

Các chuyến xe dự kiến khởi hành trong 3 ngày 31/1, 1/2 và 2/2/2027 (tức ngày 24, 25 và 26 tháng Chạp), theo các tuyến từ Đồng Nai đi các tỉnh, thành phố từ Gia Lai trở ra, gồm: Gia Lai - Đà Nẵng - Quảng Trị - Hà Tĩnh - Nghệ An - Thanh Hóa - Hà Nội.

Chương trình ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; người bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo; người bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, bị nợ lương, thưởng; người lao động chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, người dân tộc thiểu số và thân nhân người có công với cách mạng.

Đặc biệt, chương trình quan tâm đến những đoàn viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và hoạt động Công đoàn; những người đã 2 năm liên tiếp (2025-2026) chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Không chỉ hỗ trợ hành trình về quê, LĐLĐ TP Đồng Nai còn hỗ trợ kinh phí cho người lao động quay trở lại doanh nghiệp làm việc sau Tết. Cụ thể, người lao động trở lại làm việc trước ngày 15/2/2027 sẽ được hỗ trợ khoản tiền tương đương giá vé xe khách theo quy định tại thời điểm đi, trên cơ sở vé xe hợp lệ và hồ sơ xác nhận của doanh nghiệp, công đoàn cơ sở.

Còn tại TPHCM, ông Bùi Công Hoan - Phó Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ TPHCM cho biết, LĐLĐ thành phố dự kiến triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, với tổng kinh phí gần 400 tỉ đồng.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, LĐLĐ TPHCM dự kiến triển khai chăm lo Tết cho khoảng 370.000 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn theo số lượng phân bổ được duyệt. Chương trình tập trung ưu tiên các đối tượng bị mất việc, giảm việc, thu nhập thấp, bị nợ lương, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo hoặc gia đình gặp biến cố.

Về mức kinh phí hỗ trợ, người lao động thuộc nhóm đối tượng thông thường được nhận tối đa 1.000.000 đồng/người, trong khi người lao động tại các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn nhưng có đóng kinh phí công đoàn nhận mức hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người.

Đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn đáp ứng đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định riêng, mức hỗ trợ tối đa 2.000.000 đồng/người.

Cùng với hoạt động chăm lo trực tiếp, chương trình "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng" dự kiến diễn ra từ ngày 22/1 đến ngày 3/2/2027 tại 9 điểm trên địa bàn thành phố, ưu tiên lựa chọn các khu vực tập trung đông công nhân, khu nhà trọ và khu lưu trú. Tham gia chương trình, người lao động trong danh sách phê duyệt sẽ nhận phần quà tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng/người, đồng thời nhận vé tàu, xe về quê đón Tết.

Nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí di chuyển, chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Xuân 2027" tiếp tục hành trình đưa người lao động xa quê về sum họp gia đình với các phương thức hỗ trợ đa dạng bao gồm vé xe khách, vé tàu hỏa và vé máy bay.

LĐLĐ TPHCM dự kiến chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Xuân 2027" đưa người lao động xa quê về sum họp gia đình. Ảnh minh họa

Đối với đường bộ, chương trình hỗ trợ 5.000 vé xe ghế ngồi một chiều cho đoàn viên, người lao động từ TPHCM về quê trên các tuyến đường từ tỉnh Phú Yên (trước đây) ra đến Hà Nội. Mỗi người lao động được nhận 1 vé kèm 1 suất ăn và 1 phần quà. Lễ xuất phát dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 31/1/2027.

Đối với đường sắt, chương trình trao tặng 2.000 vé tàu ghế ngồi mềm điều hòa hành trình một chiều từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung và phía Bắc, xuất phát tại các Ga Sài Gòn, Dĩ An và Biên Hòa. Chỉ tiêu phân bổ cụ thể gồm 300 vé đi Huế, 700 vé đi Nghệ An và 1.000 vé đi Hà Nội. Lễ xuất phát tập trung dự kiến diễn ra lúc 6 giờ ngày 31/1/2027 tại Ga Sài Gòn. Toàn bộ vé tàu sẽ được chuyển tới đơn vị đầu mối và người thụ hưởng trước ngày khởi hành 5 ngày.

Bên cạnh đó, "Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2027" tài trợ 500 vé máy bay hạng phổ thông một chiều (đã bao gồm thuế, phí và tiêu chuẩn hành lý) khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong đó, 300 vé hướng về Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và 200 vé về Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An).

Song song với các chuyến xe, chuyến tàu đoàn viên, LĐLĐ TPHCM còn tổ chức các hoạt động khác như: Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027; "Bữa cơm tất niên Công đoàn"; các cấp công đoàn phối hợp triển khai chương trình "Tết không xa nhà", đến thăm hỏi và tặng quà trực tiếp cho người lao động tại các khu nhà trọ hoặc trên các công trình xây dựng.