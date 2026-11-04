Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 3/11

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng)

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, thời gian qua, cùng với sự phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, hợp tác quốc phòng song phương không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả, thiết thực. Hai bên duy trì thường xuyên, hiệu quả các cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, Tham vấn Sĩ quan tham mưu của ba quân chủng Hải quân, Lục quân và Không quân; hợp tác đào tạo; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh...

Thời gian tới, hai bên tập trung triển khai các nội dung trọng tâm: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; giao lưu sĩ quan trẻ; hỗ trợ trang thiết bị về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; công nghiệp quốc phòng…

★ Sáng cùng ngày, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, với sự quan tâm thúc đẩy của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác quốc phòng song phương không ngừng được mở rộng, ngày càng hiệu quả thiết thực. Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã cung cấp các gói viện trợ rà phá bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam; cho biết, hiện nay, hai bên đang phối hợp triển khai Dự án “Hành động bom mìn vì Làng Hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc” giai đoạn 2024-2026 với số vốn viện trợ không hoàn lại 14 triệu USD của Chính phủ Hàn Quốc; mong muốn được đón đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam từ ngày 10-13/12.

★ Cũng trong sáng 3/11, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp bà Jennifer Wicks McNamara, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng, một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, đã được triển khai hiệu quả, thiết thực. Việt Nam tiếp tục coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trên cơ sở triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực này đã ký vào tháng 10/2025; đánh giá cao việc hai bên ký kết 2 văn kiện hợp tác (LSPA) cho Dự án Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa và Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam, giải quyết dứt điểm ô nhiễm dioxin tại đây trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA); mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan bộ đội Việt Nam trong chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ bên lề Hội nghị ADMM+ ở Philippines mới đây, hai bên đã trao đổi một số thông tin và kỷ vật chiến tranh.

★ Chiều 3/11, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chúc mừng Trung tướng Đỗ Văn Thiện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao; chúc mừng Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng Đảng; tư duy, tầm nhìn, hành động về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; về giáo dục, đào tạo; về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn để cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.