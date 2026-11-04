Tuyên Quang phấn đấu 100% dân số tham gia BHYT vào năm 2030

Cán bộ BHXH cơ sở Bắc Quang phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.

Mục tiêu này được xác định tại Kế hoạch số 1733/KH-BHXH ngày 30/10/2026 của BHXH tỉnh Tuyên Quang. Theo lộ trình, năm 2026, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt tối thiểu 99,60% dân số; năm 2027 đạt 99,70%; năm 2028 đạt 99,80%; năm 2029 đạt 99,90% và năm 2030 đạt 100%.

Để hoàn thành chỉ tiêu, BHXH tỉnh tập trung rà soát người chưa tham gia BHYT tại từng xã, phường, xác định rõ từng nhóm để có phương án vận động phù hợp. Đối với các nhóm được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT, cơ quan BHXH phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, bảo đảm cấp thẻ đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tại những địa bàn chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng, BHXH cơ sở phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã và các tổ chức dịch vụ thu lập danh sách người chưa tham gia, tập trung vận động tham gia BHYT hộ gia đình, nhất là những nhóm có tỷ lệ bao phủ còn thấp.

Hướng tới 100% dân số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tham gia BHYT vào năm 2030.

Cùng với đó, BHXH tỉnh tăng cường phối hợp, kết nối dữ liệu doanh nghiệp để xác định các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHYT cho người lao động, từ đó đôn đốc thực hiện theo quy định.

Công tác truyền thông tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực, dễ hiểu, sát với nhu cầu của từng nhóm người dân. Bên cạnh các hội nghị, đối thoại, tư vấn chính sách, BHXH tỉnh chú trọng tuyên truyền nhóm nhỏ, trực tiếp tại thôn, tổ dân phố, cụm dân cư; phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội giải đáp những vướng mắc trong quá trình tham gia, thụ hưởng BHYT.

Song song với phát triển người tham gia, BHXH tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh để bảo đảm quyền lợi của người có thẻ BHYT. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHYT được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ.