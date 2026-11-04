Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Gần 59 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm, tăng mạnh so với năm 2022

Cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. (Nguồn: PBS)

Theo số liệu do Phòng nghiên cứu bầu cử thuộc Đại học Florida công bố, tính đến sáng 3/11 (giờ Mỹ), khoảng 59 triệu phiếu bầu sớm đã được ghi nhận trên toàn quốc.

Trong đó, 31,9 triệu phiếu được bỏ trực tiếp tại các điểm bầu cử, còn 27,1 triệu phiếu được gửi qua đường bưu điện.

So với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, số phiếu bỏ sớm năm nay tăng khoảng 13 triệu. Cách đây 4 năm, khoảng 45,9 triệu cử tri Mỹ đã lựa chọn bỏ phiếu trước ngày bầu cử chính thức.

Diễn biến này cho thấy, hình thức bỏ phiếu sớm tiếp tục thu hút đông đảo cử tri, trở thành một phần ngày càng phổ biến trong quy trình bầu cử tại Mỹ.

Tuy nhiên, số liệu về lượng phiếu bỏ sớm chưa cho biết cử tri lựa chọn ứng viên hay chính đảng nào.

Phần lớn các lá phiếu chỉ được kiểm đếm trong ngày bầu cử, dù một số bang cho phép xử lý trước thời điểm này.

Ngoài ra, thông tin về đăng ký đảng phái của cử tri chỉ được công bố tại những bang có ghi nhận dữ liệu này.

Do đó, số liệu hiện có chưa đủ để phản ánh đầy đủ mức độ tham gia của cử tri thuộc hai đảng trên phạm vi toàn quốc.

Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri lựa chọn toàn bộ 435 thành viên Hạ viện, 35 trong tổng số 100 thượng nghị sĩ, cùng các quan chức cấp bang và địa phương.

(theo Anadolu)