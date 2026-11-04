Quy định và quyền lợi của người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Trả lời: Theo Luật BHXH năm 2024, NLĐ khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, chưa hưởng BHXH một lần hoặc chưa hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định thì được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH. Thời gian đóng BHXH được bảo lưu không bị giới hạn. Khi có điều kiện, NLĐ có thể tiếp tục tham gia BHXH để cộng nối với thời gian đã đóng trước đó, bảo đảm quyền lợi hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

Ông Lê Văn Tình ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, hỏi: NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu không?

Trả lời: Theo Luật BHXH năm 2024, NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc, nếu đủ điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, có thể tiếp tục đóng để cộng nối với thời gian đã đóng trước đó, tích lũy đủ thời gian hưởng lương hưu. Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu và có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên. Trường hợp thời gian đóng còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu, người tham gia có thể lựa chọn đóng một lần cho thời gian còn thiếu theo quy định. Đây là giải pháp thiết thực giúp NLĐ tiếp tục duy trì quá trình tham gia BHXH, bảo đảm quyền lợi và có nguồn thu nhập ổn định.

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