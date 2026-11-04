Hạn chế phương tiện thủy lưu thông trên sông Lam trong 2 năm xây dựng cầu Thanh Chương

Sáng 4/11, thông tin với PV Báo Xây dựng, ông Võ Duy Thắng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nghệ An cho biết: Cảng vụ đang phối hợp với Sở Xây dựng và đơn vị quản lý tuyến sông Lam để triển khai phương án phân luồng, tổ chức giao thông khu vực thi công cầu Thanh Chương.

Hạng mục thi công cầu Thanh Chương là một trong những điểm găng tiến độ trên toàn dự án cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ. Việc hạn chế phương tiện qua lại khi thi công cầu vừa giúp đảm bảo an toàn vừa tạo điều kiện cho nhà thầu Công ty CP Xây lắp 368 đẩy nhanh tiến độ thi công. (ẢNh: N.T).

Qua theo dõi, đoạn sông Lam ở khu vực này rất ít phương tiện vận tải thủy, chỉ có một số tàu thuyền khai thác vận chuyển vật liệu xây dựng (cát) và ghe, thuyền nhỏ của người dân địa phương. Vì thế, việc hạn chế phương tiện ở khúc sông này gần như không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của người dân và doanh nghiệp vận tải thủy.

Trước đó, ngày 2/11, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 471/SXD-KCHT về việc thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên sông Lam, đoạn từ Km 62+600 - Km 63+600, phục vụ thi công cầu Thanh Chương (vượt sông Lam) thuộc Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Theo đó, Sở Xây dựng thống nhất với đề nghị của Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An về việc hạn chế giao thông đường thủy tại khu vực thi công cầu Thanh Chương, với phạm vi từ Km 84+000 - Km 85+000 trên sông Lam. Thời gian hạn chế giao thông là 620 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo. Phương án điều tiết, hướng dẫn giao thông qua khu vực được thực hiện theo phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa đã được Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc chấp thuận tại Văn bản số 1322/HHĐTPB-NV ngày 22/10/2026.

Trong thời gian hạn chế giao thông, các phương tiện thủy nội địa khi đến khu vực phải chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hệ thống báo hiệu được lắp đặt tại khu vực; chỉ được hành trình qua khu vực khi có sự cho phép của lực lượng điều tiết. Các phương tiện làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai được ưu tiên đi qua nhưng phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An phải triển khai đầy đủ hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa, trạm điều tiết hướng dẫn giao thông theo phương án đã được chấp thuận; bố trí lực lượng, phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng để cảnh giới, điều tiết, hướng dẫn các phương tiện thủy qua lại khu vực, bảo đảm an toàn; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, đơn vị quản lý tuyến sông Lam, UBND các xã Xuân Lâm, Hoa Quân biết trước khi triển khai để phối hợp giám sát.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án phải phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy hướng dẫn, phân luồng từ xa cho các phương tiện vận tải thủy và xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có). Các phương tiện tham gia điều tiết, cảnh giới phải có đầy đủ giấy tờ đăng ký, đăng kiểm hợp lệ và trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa theo quy định.

Sở Xây dựng đề nghị Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc, Công ty TNHH Quang Mại (đơn vị quản lý, bảo trì tuyến sông Lam) phối hợp theo dõi, duy trì hệ thống báo hiệu và trạm điều tiết hướng dẫn giao thông qua khu vực hạn chế; đề nghị Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.