Chải tóc cho mẹ
ĐNCT - Con chải mùa trên tóc mẹ Sợi vui buồn, sợi nắng mưa Hương sả hương chanh thầm lặng Mẹ gom vào những mùa thu
Mẹ gom vào những lời ru
Đồng cạn đồng sâu, cánh cò cánh vạc
Giọt giọt nâng niu, chăm chút
Cho giấc mơ con xanh sắc mây trời
Con chải tháng năm khuya sớm đầy vơi
Thấy giọt long lanh trong mắt mẹ cười
Buổi chiều sương giăng ngoài ngõ
Hạt sương nào làm mắt con cay
Mùa cúc vàng, mùa gió heo may
Mùa xôi nếp bập bùng lửa ấm
Đường xa con đã gặp
Mùa bình yên trên tóc mẹ chiều nay…
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/chai-toc-cho-me-3357043.html