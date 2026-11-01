Chải tóc cho mẹ

Giữa đại ngàn Giăng Màn, Đồn Biên phòng Ra Mai quản lý hơn 26km đường biên giáp tỉnh Khăm Muộn, Lào. Sương giăng kín bản Dộ - Tà Vờng mỗi sớm, in dấu chân người lính biên phòng trên từng triền núi. Họ vượt thác, băng rừng tuần tra, rồi về bản tuyên truyền pháp luật, khám bệnh cho dân. Bộ ảnh ghi hành trình từ nhiệm vụ giữ đất biên cương đến tình quân dân lặng thầm mà bền chặt, nơi người lính biên phòng không chỉ canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là điểm tựa của đồng bào vùng cao.