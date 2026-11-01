Chen chân mua vé, mất nhiều giờ mới lên được điểm ngắm hoa dã quỳ ở Ba Vì

Hôm nay (1/11), hàng vạn người đổ về Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) để ngắm hoa dã quỳ đúng dịp nở rộ. Lượng khách tăng đột biến khiến khu vực bán vé ùn ứ, nhiều đoạn đường dẫn lên núi ken đặc phương tiện.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì, cho biết những ngày qua, thời tiết thuận lợi khiến lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tăng cao. Trong đó, ngày 1/11 được xác định là ngày cao điểm nhất kể từ đầu mùa hoa đến nay, với lượng khách ước tính khoảng 13.000 lượt.

Theo Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì, lượng khách tập trung đông vào dịp cuối tuần khiến tuyến đường dân sinh gần cổng vào xảy ra ùn tắc.

“Để giải quyết tình trạng này, ngay từ sáng sớm, đơn vị huy động cán bộ chuyên trách, phối hợp với lực lượng chức năng tại khu vực vùng đệm để điều tiết giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm”, ông Thế thông tin.

Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì cho biết thêm, đây chưa phải mức cao nhất từng ghi nhận tại Vườn quốc gia Ba Vì. Theo ông Thế, những mùa trước, nơi đây từng đón khoảng 20.000 lượt khách trong một ngày.

Lượng khách tăng đột biến khiến nhiều khu vực hướng về Vườn quốc gia Ba Vì xảy ra ùn ứ kéo dài. (Ảnh: Thành Trung)

Trước đó, từ khoảng 6h ngày 1/11, dòng xe nối nhau hướng về Vườn quốc gia Ba Vì. Khu vực cổng soát vé nhanh chóng trở nên ùn ứ, nhiều du khách phải xếp hàng chờ đợi trong thời gian dài mới có thể hoàn tất thủ tục vào vườn.

Không chỉ khu vực cổng vào, tuyến đường chính dài khoảng 11km dẫn đến các điểm ngắm hoa cũng rơi vào tình trạng ùn tắc. Các phương tiện di chuyển chậm, có thời điểm gần như không thể nhúc nhích.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, anh Thành Trung (ở xã Suối Hai, Hà Nội), chuyên chụp ảnh cho khách tham quan tại Ba Vì, cho biết khoảng 8h, lượng người tập trung tại khu vực cổng vào đã rất đông. Anh phải mất gần một giờ mới mua được vé để vào vườn.

“Có thời điểm dòng người gần như đứng yên, trong một giờ chỉ di chuyển được khoảng 100m. Dù dành vài tiếng đồng hồ để chụp ảnh cho khách, tôi vẫn không thể có được những bộ ảnh như dự kiến do lượng người tập trung quá đông tại các điểm ngắm hoa”, anh Trung chia sẻ.

Theo chia sẻ của anh Trung, tình trạng đông đúc thường xuất hiện vào dịp cuối tuần trong mùa hoa dã quỳ. Ngoài nhu cầu chụp ảnh, nhiều người còn lựa chọn Ba Vì làm điểm đến để tham quan, nghỉ ngơi và săn mây.

Dòng người và phương tiện bị tắc nghẽn trước cổng soát vé ở Vườn Quốc gia Ba Vì. (Ảnh: Thành Trung)

Cùng chung cảnh chờ đợi, bạn Vương Quý Nghĩa (20 tuổi, ở Hà Nội) cho biết phải mất khoảng hai giờ di chuyển từ trung tâm thành phố đến Vườn quốc gia Ba Vì, sau đó tiếp tục chờ khoảng 1,5 giờ để mua vé.

Chuyến đi ban đầu được anh Nghĩa dự định dành để ngắm hoa và thư giãn cuối tuần. Tuy nhiên, lượng người quá đông khiến trải nghiệm của anh không được như mong đợi. “Nhìn đâu cũng thấy các nàng thơ chụp ảnh mà chẳng thấy hoa”, Nghĩa chia sẻ.

Trên mạng xã hội, nhiều du khách cũng đăng tải hình ảnh, video phản ánh tình trạng đông đúc tại Ba Vì trong ngày 1/11. Một số người cho biết không thể thuê lều trại do các đơn vị cung cấp dịch vụ đã hết chỗ từ sớm. Tại những khu vực ngắm hoa và săn mây, lượng khách tập trung đông từ khoảng 7h, gây khó khăn cho việc di chuyển.

Du khách đến từ 4h ngày 1/11, xếp hàng mua vé đi Vườn Quốc gia Ba Vì đông như trẩy hội. (Ảnh: Hải Thanh)

Hoa dã quỳ được người Pháp đưa đến trồng tại Ba Vì từ những năm 1930. Loài hoa thuộc họ Cúc, còn được gọi là cúc quỳ, sơn quỳ hay hướng dương dại, thường nở từ cuối tháng 10 đến hết tháng 12 hằng năm.

Theo kế hoạch, mùa hoa dã quỳ năm 2026 tại Vườn quốc gia Ba Vì kéo dài từ ngày 17/10 đến 6/12. Trong đó, giai đoạn hoa nở rộ, được đánh giá đẹp nhất, diễn ra từ ngày 1/11 đến 23/11.

Vườn quốc gia Ba Vì rộng gần 11.000 ha, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km. Giá vé vào cửa hiện tại là 60 nghìn đồng/lượt với người lớn, 20 nghìn đồng với sinh viên và 10 nghìn đồng với học sinh.