Mùa thu 2026: Vì sao thời tiết vẫn oi nóng?

Giải mã nguyên nhân mùa thu 2026 nóng hơn mọi năm

Theo các chuyên gia từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng thời tiết oi bức kéo dài, trái ngược với nền nhiệt dịu mát thường thấy của mùa thu năm nay xuất phát từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố khí hậu lớn.

Tác động của hiện tượng El Nino: El Nino thiết lập và chi phối, tạo ra các khối không khí ổn định bao trùm diện rộng. Điều này khiến bầu trời ít mây, thời gian nắng trong ngày kéo dài, cường độ bức xạ mạnh, đồng thời đóng vai trò như một "bức tường" ngăn cản hoặc làm chậm các đợt không khí lạnh dịch chuyển xuống phía nam.

Mùa thu năm nay lại ghi nhận nhiều đợt nắng nóng bất thường. (Ảnh minh họa: Internet)

Xu thế biến đổi khí hậu toàn cầu: Nền nhiệt độ trái đất tiếp tục gia tăng qua các năm. Số liệu thống kê khí tượng ghi nhận nhiều trạm quan quan trắc trên cả nước (đặc biệt là khu vực Bắc Bộ) liên tục ghi nhận mức nhiệt trung bình tháng đạt và vượt các giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Sự kết hợp của các hình thế hoàn lưu: Sự suy yếu lệch đông của các hệ thống áp cao cận nhiệt đới kết hợp với vùng áp thấp phía tây duy trì đã tạo hiệu ứng phơn cục bộ, khiến không khí oiả, bức bối xuất hiện ngay cả khi lịch dương đã chuyển sang giai đoạn cuối thu.

Dự báo thời tiết tháng 11/2026

Bước sang tháng 11 - thời điểm chính vụ của mùa thu đông, cơ quan khí tượng đưa ra những nhận định tổng quan về xu thế thời tiết trên phạm vi toàn quốc như sau.

Về nền nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc trong tháng 11/2026 tiếp tục xu hướng cao hơn từ 1 - 2 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Dù không khí lạnh bắt đầu có dấu hiệu hoạt động gia tăng về tần suất, các đợt rét đậm, rét hại (nếu xuất hiện) sẽ mang tính chất ngắn ngày, xen kẽ với những khoảng thời gian trời hanh vàng và ấm áp vào ban ngày.

Về lượng mưa và hình thái cực đoan

Khu vực Bắc Bộ: Lượng mưa tháng 11/2026 dự báo ở mức cao hơn so với TBNN từ 15-30%, chủ yếu do khả năng xuất hiện các hình thái mưa dông chuyển mùa cục bộ.

Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ: Đây vẫn là tâm điểm cần lưu ý khi mưa lớn có khả năng tập trung dồn dập tại khu vực Trung Bộ (đặc biệt từ Hà Tĩnh đến các tỉnh, thành phố miền Trung). Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại vùng núi.

Sự biến động bất thường của thời tiết trong mùa thu năm nay đặt ra thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng cũng như sinh hoạt hàng ngày. Người dân cần chủ động theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết hằng ngày, duy trì chế độ dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe trước các hình thái giao mùa oi nóng ban ngày nhưng có thể se lạnh về đêm, đồng thời chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai tại các vùng trọng điểm mưa lũ.