Chương trình 'Tự hào là người Việt Nam 2026': Kết nối ký ức lịch sử và thắt chặt sức mạnh đại đoàn kết

Không chỉ phủ kín các khán đài, hàng nghìn người dân cũng tập trung trước các màn hình LED cỡ lớn tại Quảng trường Vạn Xuân (phường Vạn Xuân) và Quảng trường phố đi bộ Sông Cầu (phường Bắc Kạn) để hòa chung nhịp đập tự hào.

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị tổ chức. Tham dự chương trình tại Sân vận động Thái Nguyên có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1 cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Tham dự chương trình tại Sân vận động Thái Nguyên có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Tham dự chương trình tại Sân vận động Thái Nguyên có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Concert “Tự hào là người Việt Nam” là Chương trình nghệ thuật chính luận kết hợp các hình thức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn công nghệ, nội dung chính luận, làm nổi bật truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ngay từ phần mở đầu, sân vận động như rung chuyển bởi những tràng vỗ tay và tiếng reo hò dậy sóng. Không gian đêm bừng sáng rực rỡ bởi sự kết hợp mãn nhãn giữa hiệu ứng màn hình LED, công nghệ trình diễn 3D Mapping biến ảo cùng giai điệu hào hùng của ca khúc "Nối vòng tay lớn". Những chùm pháo hoa rực rỡ đầu tiên bùng nổ trên bầu trời Thái Nguyên, thắp lên cảm xúc tự hào trong lòng mỗi người xem.

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Điểm nhấn thiêng liêng và xúc động nhất của đêm nhạc chính là nghi thức trao ngọn lửa truyền thống cách mạng được lấy từ An toàn khu (ATK) Định Hóa và thắp sáng rực rỡ tại đài lửa Sân vận động Thái Nguyên. Ngọn lửa linh thiêng ấy như nhịp cầu nối liền quá khứ và hiện tại, gợi nhớ về mảnh đất Thái Nguyên – mạch nguồn cách mạng Việt Bắc, nơi cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đặt căn cứ lãnh đạo cuộc kháng chiến. Tinh thần "Ý Đảng - Lòng Dân" bền chặt từng chở che, nuôi dưỡng cách mạng năm xưa nay lại bùng cháy rực rỡ trong lòng thế hệ hôm nay.

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Xuyên suốt ba chương nghệ thuật được dàn dựng công phu, khán giả được dẫn dắt qua muôn vàn sắc thái cảm xúc đặc sắc: Chương I "Chung một nguồn cội – Chung một cơ đồ", đưa người xem ngược dòng thời gian về với những giá trị văn hóa, lịch sử ngàn đời và truyền thống đoàn kết cách mạng kiêu hãnh của dân tộc; Chương II "Chung một đất nước – Chung một niềm tin", thể hiện tinh thần đoàn kết trong lao động sản xuất sau khi đất nước hoàn toàn độc lập; Chương III "Chung một khát vọng – Chung một tương lai", khép lại đêm nhạc bằng một không gian âm nhạc hiện đại, ngập tràn sức trẻ và niềm tin vào sự phát triển phồn vinh của Tổ quốc.

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh, ánh sáng cùng sự tham gia của dàn nghệ sĩ tên tuổi đã biến đêm nhạc thành một đại tiệc nghệ thuật đích thực. Giọng ca hào hùng, trang trọng của Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương; Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cất lên đầy uy nghi. Sân vận động liên tục bùng nổ trong những tiếng reo hò phấn khích khi ca sĩ Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly hay Bảo Trâm Idol bước ra sân khấu. Cùng với Ban nhạc Symphony, Nhóm bè Du Ca, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng,… các tiết mục hòa thanh, hợp xướng đã mang lại trải nghiệm thị giác và thính giác vô cùng mãn nhãn.

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Đêm nhạc không chỉ là một sự kiện giải trí đỉnh cao mà còn mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Concert “Tự hào là người Việt Nam” khép lại bằng màn pháo hoa tầm cao rực rỡ đã đọng lại trong lòng 30.000 khán giả trực tiếp cùng hàng triệu người theo dõi qua màn hình một niềm tin mãnh liệt. Đêm nhạc đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh khơi dậy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thắp sáng lòng tự hào dân tộc và thắt chặt hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trên mảnh đất Thái Nguyên giàu truyền thống.

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN