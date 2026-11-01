Ra mắt nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam: Mở rộng kết nối các nguồn lực văn hóa

Sự kiện hướng tới kết nối thông tin văn hóa trên môi trường số, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, quảng bá và khai thác hiệu quả các nguồn lực văn hóa Việt Nam.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và đại diện các đại sứ quán tại Hà Nội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam. Ảnh: Trần Huấn.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khẳng định vai trò đột phá của công nghệ trong mọi lĩnh vực đời sống. Cùng với đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo nền tảng để văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.

Triển khai Thông báo số 16-TB/BCĐTW ngày 30-9-2026 về kết luận Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, trong đó chỉ đạo tổ chức chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc bảo đảm ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tạo giá trị lan tỏa sâu sắc trong từng cộng đồng dân cư và toàn xã hội; đồng thời thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng và đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam nhằm phục vụ việc đăng tải, công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện và các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc ở các cấp, các ngành, các địa phương.

Việc ra mắt nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam góp phần mở rộng kết nối các nguồn lực văn hóa cả nước. Ảnh: Trần Huấn.

Đặc biệt, sự kiện công bố Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) cùng Chương trình Nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám (1076-2026). Việc lựa chọn không gian di sản hàng đầu Thủ đô làm nơi công bố Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam thể hiện rõ tinh thần kế thừa, góp phần đưa dòng chảy tri thức, văn hóa truyền thống và di sản lan tỏa trên không gian số.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, ngày 24-11-2026 là Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề; từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho mình, gia đình và bạn bè.

“Từ một thông tin trên bản đồ, chúng ta mong có thêm những bước chân đến với di sản, thêm khán giả đến với nhà hát, thêm những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa được tiếp tục kể, được viết tiếp trên mọi nẻo hành trình”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu. Ảnh: Trần Huấn.

Để Bản đồ số Văn hóa Việt Nam phát huy hiệu quả, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các địa phương, các đơn vị văn hóa trong cả nước chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời; xác định rõ người chịu trách nhiệm và duy trì công việc này hằng ngày. Mỗi thông tin được công bố cần giúp người dân biết rõ có hoạt động gì, diễn ra ở đâu, khi nào và có thể tham gia như thế nào. Các nghệ sĩ, nghệ nhân, người sáng tạo và doanh nghiệp cần mang đến những hoạt động, sản phẩm có chất lượng; kể câu chuyện Việt Nam bằng sự am hiểu, lòng tự hào và tinh thần sáng tạo.

Kết nối thông tin văn hóa, du lịch 34 tỉnh, thành phố

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) được triển khai tại địa chỉ cmap.vn, hướng tới việc số hóa và kết nối các nguồn lực văn hóa trên cùng một nền tảng. Tại đây, người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu, khám phá chuỗi sự kiện, di sản, hệ thống bảo tàng cũng như các hoạt động văn hóa đặc sắc trải dài trên 34 tỉnh, thành phố.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một công cụ tra cứu địa điểm, CMAP được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch toàn diện, cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, lễ hội truyền thống, giải đấu thể thao quần chúng cũng như các hành trình du lịch di sản theo thời gian thực.

Các đại biểu trải nghiệm nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Trần Huấn.

Đối với người dân và du khách, CMAP cung cấp thêm kênh tìm hiểu thông tin về di sản, sự kiện, hoạt động văn hóa và các điểm đến, qua đó hỗ trợ lựa chọn hành trình tham quan, trải nghiệm. Những sản phẩm như tour đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay các hoạt động trải nghiệm gắn với làng nghề, ẩm thực và văn hóa địa phương có thể trở thành những nội dung thiết thực để công chúng tìm hiểu và tiếp cận khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ trên nền tảng. Đồng thời, người dùng có thể chủ động định vị và tìm kiếm các sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra ngay xung quanh tọa độ địa lý của mình, qua đó gia tăng sự gắn kết và nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa tinh thần.

Bên cạnh đó, việc nền tảng cung cấp các thông tin và chính sách ưu đãi sẽ giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận các gói dịch vụ tham quan, trải nghiệm hoặc các chương trình hỗ trợ thiết thực.

Chương trình "Tinh hoa đạo học" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Trần Huấn.

Đối với các cơ quan quản lý, dữ liệu được tổ chức theo không gian và các thuộc tính liên quan có thể cung cấp thêm cơ sở tham khảo về phân bố, hiện trạng và tiềm năng của các nguồn lực văn hóa, phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách. Hạ tầng dữ liệu số của CMAP hỗ trợ đắc lực cho công tác theo dõi mật độ sự kiện, đánh giá sức chứa du lịch, quản lý bảo tồn di sản và điều phối các nguồn lực phát triển ngành một cách khoa học, hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: Trần Huấn.

Với các địa phương, nền tảng mở ra thêm kênh giới thiệu thông tin, sự kiện và hoạt động đến công chúng một cách chính thống, nhanh chóng. Nền tảng cũng góp phần cung cấp thông tin chuẩn xác về phân bố và tiềm năng phát triển của các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, lựa chọn địa bàn và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các chuỗi sản phẩm, dịch vụ văn hóa sáng tạo.

Tính đến 12h ngày 1-11-2026, Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã công bố 391 sự kiện được tổ chức tại 34/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; các thiết chế văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.