Bản đồ số Văn hóa Việt Nam: Để mỗi hành trình bồi đắp thêm tình yêu đất nước

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Tối 1/11/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Chương trình Nghệ thuật số Tinh hoa đạo học và Lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP).”

Sự kiện hướng tới kết nối thông tin văn hóa trên môi trường số, phục vụ người dân, du khách, cơ quan quản lý và doanh nghiệp; góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, quảng bá và khai thác hiệu quả các nguồn lực văn hóa Việt Nam.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong thời đại số.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khẳng định vai trò đột phá của công nghệ trong mọi lĩnh vực đời sống.

Các đại biểu trải nghiệm Bản đồ số Văn hoá Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Cùng với đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo nền tảng để văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng và đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam nhằm phục vụ việc đăng tải, công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc ở các cấp, các ngành, các địa phương.

Nhằm tạo lập một không gian thông tin văn hóa trực quan, Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) được triển khai tại địa chỉ cmap.vn, hướng tới việc số hóa và kết nối các nguồn lực văn hóa trên cùng một nền tảng. Tại đây, người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu, khám phá chuỗi sự kiện, di sản, hệ thống bảo tàng cũng như các hoạt động văn hóa đặc sắc trải dài trên 34 tỉnh, Thành phố.

Chương trình nghệ thuật tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không chỉ dừng lại ở vai trò một công cụ tra cứu địa điểm, CMAP được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch toàn diện, cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, các giải đấu thể thao quần chúng cũng như các hành trình du lịch di sản theo thời gian thực. Việc tích hợp đa dạng các trường thông tin này giúp hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số vừa rộng mở, vừa chuyên sâu.

Đối với người dân và du khách, CMAP cung cấp thêm kênh tìm hiểu thông tin về di sản, sự kiện, hoạt động văn hóa và các điểm đến, qua đó hỗ trợ lựa chọn hành trình tham quan, trải nghiệm.

Những sản phẩm như tour đêm tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám hay các hoạt động trải nghiệm gắn với làng nghề, ẩm thực và văn hóa địa phương có thể trở thành những nội dung thiết thực để công chúng tìm hiểu và tiếp cận khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ trên nền tảng. Đồng thời, người dùng có thể chủ động định vị và tìm kiếm các sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra ngay xung quanh tọa độ địa lý của mình, qua đó gia tăng sự gắn kết và nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa tinh thần.

Việc lựa chọn không gian di sản hàng đầu Thủ đô làm nơi công bố Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam thể hiện rõ tinh thần kế thừa, góp phần đưa dòng chảy tri thức và văn hóa truyền thống, di sản lan tỏa trên không gian số. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bên cạnh đó, việc Nền tảng cung cấp các thông tin và chính sách ưu đãi sẽ giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận các gói dịch vụ tham quan, trải nghiệm hoặc các chương trình hỗ trợ thiết thực. Tính năng này giúp công chúng tối ưu hóa chi phí và chủ động lựa chọn các dịch vụ phù hợp, đồng thời tạo cầu nối hiệu quả để các đơn vị quảng bá sản phẩm, kích thích tiêu dùng và thu hút du khách đến với các giá trị văn hóa truyền thống.

Đối với các cơ quan quản lý, dữ liệu được tổ chức theo không gian và các thuộc tính liên quan có thể cung cấp thêm cơ sở tham khảo về phân bố, hiện trạng và tiềm năng của các nguồn lực văn hóa, phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách. Hạ tầng dữ liệu số của CMAP hỗ trợ đắc lực cho công tác theo dõi mật độ sự kiện, đánh giá sức chứa du lịch, quản lý bảo tồn di sản và điều phối các nguồn lực phát triển ngành một cách khoa học, hiệu quả.

Với các địa phương, thiết chế văn hóa và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, nền tảng mở ra thêm kênh giới thiệu thông tin, sự kiện và hoạt động đến công chúng một cách chính thống, nhanh chóng. Nền tảng cũng góp phần cung cấp thông tin chuẩn xác về phân bố và tiềm năng phát triển của các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, lựa chọn địa bàn và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các chuỗi sản phẩm, dịch vụ văn hóa sáng tạo.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phát biểu. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, từ một thông tin trên bản đồ, chúng ta mong có thêm những bước chân đến với di sản, thêm khán giả đến với nhà hát, thêm những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa được tiếp tục kể, được viết tiếp trên mọi nẻo hành trình.

Những kết nối ấy cũng mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, tạo sinh kế cho người dân, cho cộng đồng và giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè quốc tế. Để những mong muốn ấy trở thành hiện thực, chúng ta cần sự chung tay tích cực của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Hoàn thiện dữ liệu, mở rộng khả năng kết nối

Hướng tới mục tiêu chuẩn hóa và giàu tính ứng dụng, CMAP sẽ liên tục tiếp nhận đóng góp từ cộng đồng và giới chuyên môn để hoàn thiện tính năng, đồng thời đẩy mạnh kết nối liên thông với hệ thống định danh điện tử VNeID cùng các nền tảng số liên quan.

Sự kết nối liên thông này không chỉ giúp tối ưu hóa tiện ích tra cứu cá nhân hóa mà còn mở ra khả năng tích hợp dữ liệu đa ngành, phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số. Việc mở rộng kết nối dữ liệu sẽ bao quát toàn bộ các nhóm đối tượng: từ hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các thiết chế bảo tàng, thư viện, nhà hát, cho đến các không gian sáng tạo, cơ sở thể dục thể thao và các điểm đến du lịch trọng điểm trên cả nước.

Chương trình Nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” tại sự kiện đã khắc họa sinh động mối liên kết giữa công nghệ trình diễn với hạ tầng dữ liệu văn hóa số. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Việc duy trì và phát triển CMAP gắn liền với cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan quản lý và địa phương trong công tác chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu, đưa nền tảng trở thành công cụ tra cứu văn hóa hữu ích, tin cậy cho người dân và du khách.

Để CMAP phát huy hiệu quả, sự tham gia cung cấp, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa có ý nghĩa quan trọng. Dữ liệu cần bảo đảm các yêu cầu “đúng-đủ-sạch-sống”: Chính xác, có nguồn rõ ràng; được cập nhật thường xuyên, phản ánh kịp thời những thay đổi trong thực tiễn; đồng thời có khả năng kết nối và khai thác.

Đây cũng là cơ sở để CMAP từng bước hình thành nguồn dữ liệu thông tin văn hóa có tính hệ thống, hỗ trợ kết nối nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng khả năng tiếp cận các giá trị văn hóa Việt Nam trên môi trường số, đóng góp thực chất vào sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới./.

Tính đến 12h00 ngày 01/11/2026, Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã công bố 391 sự kiện được tổ chức tại 34/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; Các thiết chế văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.