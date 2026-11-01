Tặng áo dài, nối nhịp cầu văn hóa và sẻ chia tới nữ sinh vùng cao

Cô trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tà Xùa và các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: L.HƯỜNG)

Cùng với những suất học bổng dành cho học sinh, chương trình mang đến niềm vui, sự động viên trong học tập, đồng thời góp phần đưa vẻ đẹp di sản truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ ở những vùng đất giàu bản sắc văn hóa.

Những món quà ý nghĩa ở Tà Xùa

Ngày 31/10, hành trình thiện nguyện "Cùng em tới trường" năm 2026 của Công ty Du lịch Vietravel chi nhánh Hà Nội và Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã đến với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tà Xùa (xã Tà Xùa, Sơn La). Tại đây, gần 200 phần quà được trao tặng tới giáo viên và học sinh nhà trường, trong đó có áo dài dành cho các cô giáo, nữ sinh và 20 suất học bổng.

Với các nữ sinh Tà Xùa, những chiếc áo dài trắng mang đến một trải nghiệm mới mẻ. Trong điều kiện sinh hoạt và học tập còn nhiều thiếu thốn, việc có thêm một bộ trang phục đẹp để mặc trong những dịp đặc biệt, lưu giữ những bức hình kỷ niệm của tuổi học trò là niềm vui không nhỏ. Sắc trắng tinh khôi của áo dài cũng gợi lên vẻ đẹp trong trẻo của tuổi trẻ, gửi gắm sự khích lệ để các em thêm tự tin và nuôi dưỡng những ước mơ phía trước.

Nữ sinh Tà Xùa có thêm chiếc áo dài để mặc trong các sự kiện tập thể, đặc biệt. (Ảnh: L.HƯỜNG)

Thay mặt địa phương tiếp nhận những phần quà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Xùa Đỗ Văn Xiêm bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của doanh nghiệp và các đơn vị văn hóa đối với giáo viên, học sinh. Theo ông, những tà áo và suất học bổng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập. Sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp cũng góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ tại địa phương trong nhiều lĩnh vực.

Đối với bà Hoàng Thị Ngọc Mai, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, niềm vui lớn nhất trong hành trình là sự đón nhận của các cô giáo và nữ sinh tại mỗi điểm trường. Bà cho rằng, áo dài không đơn thuần là trang phục mà còn là biểu tượng văn hóa, gắn với vẻ đẹp, tâm hồn và bản sắc của người Việt Nam.

“Chúng tôi mong muốn trao cho các em cơ hội được tỏa sáng, tự tin thể hiện khả năng của mình và có thêm những kỷ niệm đáng nhớ trong tà áo dài Việt Nam”, bà Hoàng Thị Ngọc Mai chia sẻ.

Bà Hoàng Thị Ngọc Mai (áo dài tím) đại diện đoàn trao quà và học bổng cho các em. (Ảnh: L.HƯỜNG)

Việc đưa áo dài đến trường học, nhất là tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, còn góp phần mở rộng không gian thực hành và trao truyền di sản. Khi được trực tiếp mặc trang phục, tìm hiểu ý nghĩa văn hóa và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, học sinh sẽ có sự gắn bó tự nhiên hơn với một biểu tượng văn hóa dân tộc. Áo dài vì thế không chỉ hiện diện trong các dịp lễ, sự kiện mà còn trở thành trải nghiệm gần gũi với thế hệ trẻ.

Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Vietravel, cho biết hoạt động trao áo dài cho giáo viên, nữ sinh tại các địa bàn khó khăn là một trong những chương trình vì cộng đồng được Vietravel chi nhánh Hà Nội triển khai trong năm 2026.

Theo bà, trách nhiệm của doanh nghiệp du lịch không chỉ nằm ở việc tổ chức những hành trình khám phá mà còn cần thể hiện qua sự sẻ chia với cộng đồng và đóng góp vào việc gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa. Mỗi chiếc áo dài được trao đi vì thế vừa là món quà động viên, vừa gửi gắm mong muốn các cô giáo, nữ sinh thêm tự tin trong công việc và học tập.

Gần 1.000 chiếc áo dài "Cùng em tới trường"

Chương trình tại Tà Xùa khép lại chuỗi bốn chuyến thiện nguyện trong năm 2026 của Vietravel chi nhánh Hà Nội, với sự đồng hành của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam. Trước đó, những chiếc áo dài đã được trao tặng tại Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu (Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Trung học phổ thông Bản Ngà (Cao Bằng), Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoành Mô (Quảng Ninh).

Chương trình trao tặng áo dài tại Côn Đảo diễn ra tháng 5/2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Điểm chung của bốn địa bàn là khoảng cách địa lý xa, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, song mỗi nơi lại mang những sắc thái văn hóa riêng. Đó là những không gian sinh sống của các cộng đồng dân cư với phong tục, tập quán và trang phục truyền thống đặc trưng. Trong đời sống của người dân, những bộ trang phục ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn lưu giữ ký ức, thẩm mỹ và bản sắc của từng cộng đồng.

Bởi vậy, việc trao tặng áo dài tại các điểm trường không nhằm thay thế hay làm lu mờ trang phục truyền thống của địa phương. Ngược lại, hoạt động góp thêm cơ hội để giáo viên, nữ sinh trải nghiệm một biểu tượng văn hóa chung của dân tộc, qua đó cảm nhận rõ hơn sự phong phú trong đời sống văn hóa Việt Nam. Sự hiện diện của áo dài bên cạnh những trang phục mang dấu ấn từng vùng miền trong những sinh hoạt văn hóa, giáo dục cũng gợi nhắc tinh thần thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc.

Niềm vui của cô trò vùng cao trong tà áo dài mới. (Ảnh: L.HƯỜNG)

Với nhiều nữ sinh vùng cao, áo dài có thể chưa phải trang phục thường xuyên trong sinh hoạt học đường. Vì thế, món quà này còn mang ý nghĩa khích lệ, giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận vẻ đẹp truyền thống, tự tin thể hiện bản thân và lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Trong khi đó, những suất học bổng góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp sức cho hành trình học tập. Hai hoạt động bổ trợ cho nhau, tạo nên giá trị thiết thực cả về vật chất và tinh thần.

Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Vietravel, cho biết việc trao áo dài cho các cô giáo và nữ sinh tại những địa bàn khó khăn là một trong những hoạt động vì cộng đồng được doanh nghiệp triển khai trong năm 2026. Theo bà, trách nhiệm của doanh nghiệp du lịch không chỉ dừng ở việc tổ chức các hành trình khám phá mà còn thể hiện qua sự sẻ chia với cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa của đất nước.

Từ thực tế các chuyến đi, bà Hoàng Thị Ngọc Mai cũng bày tỏ thêm rằng Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam dự kiến tiếp tục trở lại Tà Xùa để trao tặng áo dài cho nữ cán bộ xã. Hoạt động này hướng đến việc mở rộng đối tượng thụ hưởng, đưa trang phục truyền thống đến gần hơn với phụ nữ trong nhiều lĩnh vực của đời sống cộng đồng.

Với gần 1.000 chiếc áo dài được trao qua bốn điểm trường, hành trình năm 2026 đã tạo thêm những nhịp cầu kết nối văn hóa và sẻ chia. Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở những món quà được trao tặng, mà còn ở cơ hội để nữ sinh vùng cao tiếp cận, trải nghiệm và thêm tự hào về một biểu tượng văn hóa Việt Nam; đồng thời nhận được sự động viên thiết thực trên con đường học tập, trưởng thành.