Âm nhạc kết nối 30.000 trái tim tại Concert Quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam 2026'

Khác với những chương trình mang tính nghi thức thông thường, Concert Quốc gia "Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn" đã mang tới một trải nghiệm trình diễn đỉnh cao, nơi ngôn ngữ âm nhạc hiện đại kết nối trực tiếp với di sản lịch sử của đất nước.

Sân khấu "Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn" diễn ra trước 30.000 khán giả.

Đến dự chương trình có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên. Được biết, chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì tổ chức, với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước cùng hơn 30.000 khán giả có mặt trực tiếp tại khán đài.

Ngay từ những phút mở màn, sân vận động đã bị cuốn vào bầu không khí cuồng nhiệt nhờ công nghệ trình diễn 3D Mapping, hiệu ứng visual LED và dàn âm thanh bùng nổ phối hợp cùng dàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Ca khúc Nối vòng tay lớn vang lên qua giọng hát của Hồng Phi cùng tiếng guitar điện và drums dập dội đã ngay lập tức kéo hàng vạn khán giả vào một nhịp đập chung.

Sân vận động phủ kín khán giả với màu cờ sắc áo Việt Nam đầy tự hào (chùm ảnh của PV Hoàng Hưng).

Mạch diễn xướng kéo dài 90 phút trên sóng truyền hình trực tiếp VTV1 được chia thành 3 chương hồi chặt chẽ, tạo nên một hành trình âm nhạc đa sắc màu.

Chương I (Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ) đã đưa khán giả trở về với những giai điệu đi cùng năm tháng nhưng được làm mới hoàn toàn trên nền nhạc giao hưởng. Từ Làng tôi (Hương Ly), Giai điệu Tổ quốc (NSƯT Đăng Dương) cho đến Nhạc rừng (Hòa Minzy) và liên khúc Bước chân trên dải Trường Sơn - Lá đỏ (Phạm Anh Khoa, NSƯT Hoàng Tùng, Viết Danh, Viết Thu), không gian âm nhạc vừa mang nét hoài niệm vừa giàu tính hiện đại.

Chương II (Chung một đất nước - Chung một niềm tin) tái hiện sức sống của một Việt Nam hòa bình và phát triển. Âm hưởng hò ba miền (Bắc - Trung - Nam) hòa quyện cùng chuỗi ca khúc Huế - Sài Gòn - Hà Nội (Lâm Bảo Ngọc, Bảo Trâm Idol), H'Zen lên rẫy (Phạm Anh Khoa) và Đất nước tình yêu (NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận), tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, đầy sức sống.

Những hình ảnh rợp cờ của khán giả tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

Chương III (Chung một khát vọng - Chung một tương lai) mang đến tinh thần thế hệ. Điểm nhấn xúc động nhất đêm diễn là khoảnh khắc ngọn lửa truyền thống rước từ ATK Định Hóa được các cựu chiến binh trao lại cho thế hệ trẻ ngay trên sân khấu. Chuỗi tiết mục của Tùng Dương (Khát vọng tuổi trẻ, Âm vang Tổ quốc), Noo Phước Thịnh (Việt Nam tươi đẹp) và Võ Hạ Trâm (Tự nguyện) đã đẩy cảm xúc của hàng vạn khán giả lên mức tối đa.

Không dừng lại ở phần phát sóng trực tiếp, không khí tại Thái Nguyên thực sự chạm ngưỡng bùng nổ ở phần II (chương trình ngoài sóng kéo dài 60 phút). Sân vận động biến thành một đại lễ hội âm nhạc với các bản phối Pop/Rock cuồng nhiệt. Ban nhạc Ngũ Cung cùng ca sĩ Phạm Anh Khoa đã thiêu đốt toàn bộ khán đài qua các ca khúc Ra khơi, Lên đàng, Đất nước trọn niềm vui và Cung đàn mùa xuân.

Cách tiếp cận của "Tự hào là người Việt Nam 2026" thể hiện tư duy tổ chức sự kiện theo tiêu chuẩn quốc tế: lấy khán giả làm trung tâm, kết hợp công nghệ hiện đại và dùng sức mạnh của nghệ thuật để truyền tải thông điệp chính trị - xã hội một cách tự nhiên, giàu cảm xúc nhất. Việc lựa chọn Thái Nguyên - mảnh đất cách mạng giàu di sản - làm sân khấu chính đã khẳng định một thông điệp rõ ràng: Quá khứ hào hùng chính là bệ phóng vững chắc nhất cho khát vọng vươn mình của Việt Nam trong tương lai.