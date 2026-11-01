30.000 khán giả hòa nhịp tại concert quốc gia 'Nối vòng tay lớn' ở Thái Nguyên

Tối 1/11, concert quốc gia Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn diễn ra tại sân vận động Thái Nguyên, thu hút 30.000 khán giả.

30.000 khán giả cùng hòa nhịp trong đêm nhạc Tự hào là người Việt Nam 2026. (Ảnh: Hoàng Hưng).

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Chương trình hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, đồng thời gắn với Festival Trà quốc tế.

Được chia thành ba chương, Nối vòng tay lớn xây dựng mạch nội dung từ cội nguồn dân tộc, truyền thống đoàn kết đến khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”.

Chương đầu tiên mang tên Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ, tập trung tái hiện truyền thống đoàn kết của người Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do qua các ca khúc Làng tôi (Văn Cao), Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến), Nhạc rừng (Hoàng Việt), Bước chân trên dải Trường Sơn, Lá đỏ, Hẹn ước Bắc Nam...

NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Hương Ly, Hòa Minzy, Phạm Anh Khoa cùng các nghệ sĩ, hợp xướng tham gia biểu diễn. Các tiết mục được phối khí cùng dàn nhạc giao hưởng, kết hợp múa và hình ảnh sân khấu về chiến tranh, vùng đất Việt Bắc và hành trình thống nhất đất nước.

Chương trình tái hiện hành trình từ cội nguồn dân tộc, đấu tranh giành độc lập đến dựng xây đất nước và hướng tới tương lai.

Tiếp nối là chương Chung một đất nước - Chung một niềm tin, khắc họa hành trình khôi phục và xây dựng đất nước sau ngày thống nhất. Từ những vùng đất từng chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh, tinh thần đoàn kết được thể hiện qua quá trình lao động, kiến thiết và phát triển quê hương.

Các ca khúc Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Em đi giữa biển vàng, Em ở nông trường, em ra biên giới, H’Zen lên rẫy, Tình đất đỏ miền Đông và Đất nước tình yêu khắc họa cuộc sống lao động, tình yêu quê hương và sự gắn bó giữa các vùng miền.

Chương cuối Chung một khát vọng - Chung một tương lai hướng đến thế hệ trẻ, đề cao vai trò của trí tuệ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến trong hành trình phát triển đất nước. Qua đó, chương trình đặt các giá trị lịch sử trong mối liên hệ với trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Sân khấu concert kết hợp âm nhạc giao hưởng, nhạc đương đại cùng hệ thống ánh sáng và màn hình LED.

Một trong những điểm nhấn giàu ý nghĩa của chương trình là nghi thức trao ngọn lửa truyền thống cách mạng từ các cựu chiến binh cho đại diện thế hệ trẻ. Ngọn lửa được lấy từ Khu di tích ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Hình ảnh những cựu chiến binh mang ngọn lửa đến sân khấu và trao lại cho người trẻ tạo sự kết nối trực tiếp giữa ký ức chiến tranh với trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Phần truyền hình trực tiếp khép lại với các ca khúc Khát vọng tuổi trẻ, Việt Nam tươi đẹp, Tôi yêu Việt Nam, Việt Nam trong tôi là, Âm vang Tổ quốc và màn pháo hoa tầm cao. Sau 90 phút lên sóng, chương trình tiếp tục với 60 phút biểu diễn ngoài sóng với những tiết mục pop, rock trẻ trung, bùng nổ.

Bên cạnh nội dung chính luận, chương trình kết hợp nhiều loại hình biểu diễn, gồm âm nhạc giao hưởng, nhạc đương đại và nghệ thuật trình diễn. Sân khấu được đầu tư hệ thống ánh sáng, laser, công nghệ 3D Mapping cùng các hiệu ứng trình chiếu quy mô lớn.

Biển người phủ kín sân vận động Thái Nguyên trong concert.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật và công nghệ, chương trình tạo nên không gian nơi ký ức lịch sử gặp gỡ nhịp sống hôm nay. Khán giả không chỉ thưởng thức các tiết mục biểu diễn mà còn được kết nối với những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết.