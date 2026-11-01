Mê đắm khoảnh khắc bình minh trên đồi chè Long Cốc

Long Cốc thuộc vùng trung du phía Tây tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội chừng hơn trăm cây số. Con đường từ Thanh Sơn đi lên, men theo hướng Vườn Quốc gia Xuân Sơn, càng lúc càng hẹp và quanh co, hai bên là rừng keo, nương sắn và những bản làng thưa thớt nóc nhà. Muốn đón được khoảnh khắc mặt trời mọc, du khách thường phải lên đường từ lúc nửa đêm, hoặc nghỉ lại ngay dưới chân đồi để tờ mờ sáng đã có thể bắt đầu leo dốc.

Bình minh ở Long Cốc có lẽ đến sớm hơn những nơi khác quanh đó. Ngay từ 5 giờ sáng, ánh mặt trời đã lấp ló xen lẫn đồi núi, mây mù. Không phải ngẫu nhiên nơi đây được mệnh danh là “vịnh Hạ Long của vùng đồi trung du”.

Lúc ấy, vùng đồi còn chìm trong màu chàm thẫm. Những ánh đèn pin lấp loáng nối nhau trên các lối mòn đất đỏ, chậm rãi tìm về những điểm cao quen thuộc. Gió từ thung lũng thổi lên mang theo hơi lạnh của đất, của lá, của sương đêm còn đọng trên mặt tán chè. Trên đỉnh đồi, chân máy đã được dựng sẵn, người ta đứng lặng nhìn về phía chân trời và chờ đợi. Ở nơi này, không ai dám chắc sáng nay trời sẽ ban cho mình điều gì: một biển mây trắng xóa, một bầu trời trong vắt, hay chỉ một màn sương đục mờ che kín tất cả.

Hình ảnh bình minh trên những đồi chè Long Cốc quả thực rất ấn tượng.

Phía đằng đông hửng lên một quầng sáng mỏng. Bầu trời chuyển từ xám tro sang tím nhạt, rồi hồng, rồi cam đỏ như có ai đang thong thả pha màu trên một tấm toan khổng lồ. Bên dưới, mây đã dâng đầy các thung lũng, phẳng lặng và trắng đục như mặt biển lúc lặng gió. Chỉ còn những đỉnh đồi chè tròn trịa nhô lên, xanh thẫm, lô nhô như những hòn đảo nhỏ. Bởi vậy mà người ta vẫn ví Long Cốc là “vịnh Hạ Long trên cạn”, chỉ khác là các hòn đảo ở đây không phải đá vôi mà là những ngọn đồi khoác áo chè, mềm mại như những chiếc bát úp nằm kề bên nhau.

Những đồi chè cùng núi cao trong biển mây sáng sớm.

Khi vầng mặt trời tròn vành nhô hẳn lên, những tia nắng đầu tiên chiếu xiên qua lớp mây, dát vàng lên đỉnh các quả đồi. Mặt mây bắt đầu chuyển động. Có chỗ mây dồn lại thành từng khối bông xốp, có chỗ lại mỏng tang như tấm voan, để lộ ra phía dưới những hàng chè chạy vòng quanh sườn đồi như những đường vân trên dấu vân tay. Gió nhẹ thổi qua, cả biển mây trôi chầm chậm, các hòn đảo xanh lúc chìm lúc nổi, khung cảnh đổi thay liên tục đến mức không có hai bức ảnh nào giống nhau.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài chừng mười lăm, hai mươi phút. Nắng càng lên, mây càng loãng dần rồi tan biến, trả lại cho vùng đồi màu xanh nguyên bản của nó. Những ai đã một lần đứng giữa không gian ấy đều hiểu vì sao Long Cốc được xếp vào hàng những đồi chè đẹp nhất Việt Nam, và vì sao giới nhiếp ảnh trong và ngoài nước đã nhiều lần mang về những giải thưởng từ chính những buổi bình minh nơi đây.

Bên dưới là những bản làng của người dân trồng chè.

Toàn xã Long Cốc hiện có hơn 1.100 ha chè đang cho thu hoạch, phủ kín hàng trăm quả đồi lớn nhỏ. Những luống chè được trồng theo đường đồng mức, vòng quanh mỗi quả đồi thành những vòng tròn đồng tâm, nhìn từ trên cao giống như những nét vẽ được ai đó tỉ mỉ đưa bút. Màu xanh của chè cũng không đơn điệu: xanh non ở những nương vừa đốn tỉa ra lứa búp mới, xanh thẫm ở những nương chè già, xanh ngả vàng nơi ánh nắng hắt vào sườn đồi.

Xen giữa những quả đồi là những thửa ruộng lúa nằm gọn dưới chân thung, mùa này đã vàng rồi lại trơ gốc rạ sau mùa gặt. Những ngôi nhà sàn của đồng bào Mường nép mình bên rặng tre, mái ngói, mái lá thấp thoáng sau màn khói bếp buổi sớm. Xa hơn là những dãy núi xanh thẫm của vùng rừng Xuân Sơn, làm phông nền cho cả bức tranh trung du.

Khi xuân về, những luống chè xanh mướt phủ kín từng sườn đồi, còn những buổi sáng sớm mùa thu lại khiến du khách say mê bởi lớp sương mù huyền ảo bao phủ lên từng tán chè tạo nên không gian mơ màng, huyền bí.

Long Cốc đẹp quanh năm, nhưng mỗi mùa lại mang một sắc thái riêng. Từ khoảng tháng 3 đến tháng 12, chè xanh tốt phủ kín các ngọn đồi. Những tháng cuối thu, đầu đông là thời điểm sương mù và biển mây xuất hiện nhiều nhất, cũng là mùa mà các nhóm săn mây nườm nượp tìm về. Còn những buổi chiều tháng 8, hoàng hôn đỏ rực nhuộm khắp bầu trời, tiếng mõ trâu lốc cốc trên đường về bản lại mang đến cho vùng đồi một vẻ đẹp trầm lắng, hoài niệm.

Không chỉ là điểm đến lý tưởng cho dân mê du lịch bụi hay săn ảnh, đồi chè Long Cốc còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch sinh thái và cộng đồng ở Phú Thọ. Đây cũng là vùng nguyên liệu chè chất lượng cao với các giống chè đặc sản như Shan Tuyết, Bát Tiên, PH1, LDP1…

Chính quyền xã cũng đang tích cực quảng bá hình ảnh quê hương qua những đoạn video ngắn trên mạng xã hội, ghi lại cảnh sắc và nhịp sống của người dân. Những bước đi ấy cho thấy Long Cốc đang dần chuyển mình từ một điểm check-in thuần túy thành một điểm đến du lịch cộng đồng, nơi du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn được sống chậm cùng văn hóa bản địa.

Long Cốc Tân Sơn Phú Thọ có khí hậu ôn hòa quanh năm, mát mẻ và dễ chịu. Vì thế, bạn có thể ghé thăm đồi chè vào bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, thời điểm đẹp nhất để du lịch Long Cốc là từ tháng 3 đến tháng 12.