Sôi nổi tranh tài, giao lưu tại Giải cờ tướng 'Kỳ Vương Yên Tử' 2026

“Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ I, năm 2026 là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026”.

Ngày 1/11, tại Sân đình Làng Nương, phường Yên Tử, TP Quảng Ninh, Giải cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ I, năm 2026 khép lại sau hai ngày tranh tài sôi nổi, thu hút sự quan tâm của người dân, du khách và đông đảo người yêu cờ.

Giải do UBND phường Yên Tử, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, Hội Nhà báo TP Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm phối hợp tổ chức, mang chủ đề “Kỳ hội Yên Tử - Tinh hoa trí tuệ Việt”.

Diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11, giải quy tụ 16 kỳ thủ tranh tài ở hai nội dung: “Kỳ Vương Yên Tử - Bát Kiệt” dành cho 8 kiện tướng và “Kỳ Vương - Bát Thần Đồng” dành cho 8 tài năng trẻ dưới 15 tuổi. Các ván đấu được điều hành chuyên môn bởi Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, đồng thời được bình luận, phát sóng trên các nền tảng số để người hâm mộ theo dõi.

Các kỳ thủ tranh tài.

Trong sáng 1/11, những ván đấu quyết định tiếp tục diễn ra với nhiều tình huống giằng co, thể hiện tư duy chiến thuật, khả năng tính toán và bản lĩnh của các kỳ thủ. Việc tổ chức hai bảng đấu song song tạo cơ hội giao lưu giữa các thế hệ, góp phần khơi dậy đam mê, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, chương trình giao lưu cờ tướng giữa kỳ thủ Việt Nam và Trung Quốc tạo điểm nhấn cho sự kiện. Kiện tướng quốc gia Phùng Quang Điệp và kỳ thủ Dương Hồng Kỳ đến từ Trung Quốc trình diễn khả năng ghi nhớ thế trận, đọc từng nước đi để người hỗ trợ di chuyển quân dưới sự giám sát của trọng tài.

Các hoạt động cờ người, cờ bỏi cũng mang đến không khí hào hứng tại không gian văn hóa Làng Nương. Với sân chơi rộng và những biển quân cờ lớn có cán cầm, cờ bỏi kết hợp yếu tố đấu trí với trình diễn, giúp người xem tiếp cận nét đẹp của trò chơi dân gian truyền thống. Chương trình còn có phần giao lưu cờ người giữa PGS.TS. Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và kỳ thủ Phan Đình Kiên đến từ Hưng Yên.

Màn trình diễn cờ bỏi tại Giải cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử”.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao giải Nhất nội dung Bát Kiệt cho Đào Văn Trọng (Quảng Ninh); giải Nhì cho Dương Đình Chung (Quảng Ninh); giải Ba và giải Tư lần lượt thuộc về Phan Nguyễn Công Minh, Đào Cao Khoa, cùng đến từ TP Hồ Chí Minh.

Ở nội dung Bát Thần Đồng, Hoàng Mạnh Hùng (Bắc Ninh) giành giải Nhất; Chu Đức Huy (Quảng Ninh) giành giải Nhì; Nguyễn Phước Thành (TP Hồ Chí Minh) giành giải Ba và Nguyễn Đăng Khoa (Quảng Ninh) giành giải Tư.

Ban Tổ chức vinh danh, trao giải thưởng cho các kỳ thủ đạt thành tích xuất sắc.

Trong khuôn khổ sự kiện, UBND phường Yên Tử tổ chức hội đàm, giao lưu với đoàn đại biểu và kỳ thủ Trung Quốc, trao đổi kinh nghiệm phát triển phong trào cờ tướng, kết nối các câu lạc bộ và mở rộng cơ hội hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch. Các kỳ thủ, khách mời cũng tham quan, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa tại Yên Tử.

Là một trong những sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026”, giải đấu góp phần kết nối thể thao trí tuệ với văn hóa truyền thống, quảng bá di sản và tạo thêm trải nghiệm cho du khách. Các đơn vị tổ chức hướng tới xây dựng “Kỳ Vương Yên Tử” trở thành giải đấu thường niên, điểm hẹn của cộng đồng yêu cờ trong nước và quốc tế.