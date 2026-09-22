Công nghệ AI

CEO Nvidia phản bác nỗi lo tận thế AI

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CEO Jensen Huang cho rằng những dự báo AI có thể hủy diệt nhân loại trong vài năm tới đang bị đẩy quá xa và không dựa trên cơ sở khoa học.

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Minh Hoàng · 22/9/2026

CEO Nvidia nói rằng các dự báo về AI đang bị thổi phồng. Ảnh: Bloomberg.

Jensen Huang, CEO Nvidia đã bác bỏ những cảnh báo gần đây rằng AI có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của nhân loại vào cuối thập kỷ này. Ông cho rằng các dự báo như vậy đang tạo ra nỗi sợ không cần thiết.

“Năm 2030 sẽ không phải ngày tận thế. Khả năng đó xảy ra là 0%”, Jensen Huang nói với CBS News.

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Tranh cãi

rủi ro AI

Phát biểu của CEO Nvidia xuất hiện giữa lúc tranh luận về rủi ro AI nóng trở lại. Đầu tháng 9, Jacob Coxon, cựu nghiên cứu viên của Anthropic, tuyên bố nhiều kỹ sư trực tiếp phát triển AI tin công nghệ này có thể gây ra thảm họa đối với nhân loại trước cuối thập kỷ.

Coxon đã rời Anthropic và công khai chỉ trích cuộc đua phát triển các hệ thống AI ngày càng thông minh. Nguy cơ lớn nằm ở khả năng xuất hiện những hệ thống siêu trí tuệ có thể tự cải thiện. Một số nhà nghiên cứu AI khác cũng bày tỏ lo ngại tương tự.

Jensen Huang tin AI nên được phát triển tối đa trong vùng kiểm soát. Ảnh: Bloomberg.

Huang không đồng tình với cách đánh giá này. Theo CEO Nvidia, ngành công nghệ vẫn phải chú ý đến an toàn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa quá trình phát triển AI cần bị hãm lại.

Trong một cuộc phỏng vấn, Huang nói các công ty nên phát triển AI nhanh nhất có thể, nhưng không được đánh đổi an toàn. Hiện tại, những doanh nghiệp hàng đầu đã đảm bảo sản phẩm không gây hại cho người dùng. Nếu công nghệ mất an toàn, giá trị của chính các công ty phát triển nó cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Lập trường này đáng chú ý vì Nvidia nằm ở trung tâm làn sóng AI hiện nay. GPU của công ty được sử dụng rộng rãi để huấn luyện và vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn. Nhu cầu về chip AI đã giúp Nvidia đạt giá trị thị trường khoảng 5.300 tỷ USD.

Ngoài ra, Huang cho biết Mỹ không cần xây dựng một hệ thống luật hoàn toàn mới chỉ để xử lý AI. Ông nhận định các quy định hiện hành về trách nhiệm sản phẩm, an ninh mạng và hạn chế truy cập trái phép có thể được áp dụng trước.

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Ưu tiên lợi thế

công nghệ

Quan điểm này trái ngược với một số nhà nghiên cứu và nhà lập pháp Mỹ. Các sự cố liên quan đến hành vi ngoài dự kiến của hệ thống AI trong năm nay đã làm gia tăng lời kêu gọi giám sát các mô hình tiên tiến.

Huang đồng thời ủng hộ cách tiếp cận ít hạn chế hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với ngành AI. Ông cho rằng Mỹ cần tiếp tục cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ và không nên tự hạn chế tốc độ phát triển.

Tổng thống Trump và Jensen Huang có chung quan điểm trong cuộc đua AI. Ảnh: Bloomberg.

Cuộc cạnh tranh với Trung Quốc cũng là một phần trong lập luận của CEO Nvidia. Mỹ đang hạn chế Nvidia bán một số chip AI tiên tiến sang Trung Quốc. Huang nhiều lần cho rằng công nghệ Mỹ nên được cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, ngoại trừ những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quốc phòng hoặc an ninh quốc gia.

Ngoài rủi ro AI, Huang cũng đề cập đến sự phản đối đối với các trung tâm dữ liệu. Ông thừa nhận ngành công nghệ đã không trao đổi đủ sớm với cộng đồng địa phương. CEO Nvidia khuyến khích doanh nghiệp cần làm việc với người dân trước khi triển khai những dự án quy mô lớn.

Tranh luận giữa Huang và các nhà nghiên cứu AI cho thấy ngành công nghệ vẫn chưa có đồng thuận về mức độ rủi ro của các hệ thống tiên tiến. Một bên cảnh báo tốc độ phát triển hiện nay có thể vượt khả năng kiểm soát. Phía còn lại cho rằng các kịch bản cực đoan chưa có đủ bằng chứng và có thể làm lệch hướng cuộc thảo luận về những rủi ro thực tế hơn của AI.

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