Trong nghi lễ chào đón, hai ông Trump và Tập đứng cạnh nhau ở thảm đỏ, phía sau là quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc, trong khi ban nhạc Không quân Mỹ tấu lên hai bài quốc ca và tiếng súng đại bác vang lên. Hai máy bay ném bom B-1 bay lượn trên căn cứ không quân khi Chủ tịch Trung Quốc được ông Trump chào đón.

Tổng thống Mỹ dự kiến ​​sẽ tiếp đón ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại Nhà Trắng vào thứ Năm trong một buổi lễ đón tiếp cấp nhà nước, tiếp theo là lễ duyệt binh tại Vườn Hồng và cuộc hội đàm song phương giữa hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện khi họ đến Căn cứ Liên hợp Andrews, Mỹ vào ngày 23/9/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Donald Trump chào đón ông Tập Cận Bình trên đường băng trong chuyến thăm Mỹ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Trump và phu nhân Melania Trump cũng sẽ tiếp đón ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện trong một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước vào tối thứ Năm tại Phòng Đông, đồng thời hai phái đoàn sẽ còn gặp lại nhau tại Nhà Trắng vào thứ Sáu trước khi Chủ tịch Trung Quốc rời đi.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Mỹ cho biết cuộc gặp với ông Tập sẽ bao gồm "rất nhiều thỏa thuận khác nhau", và nói rằng họ sẽ có một "cuộc gặp rất tốt". Ông cũng nói rằng Mỹ và Trung Quốc "rất hòa thuận".

Lễ đón tiếp phái đoàn Trung Quốc. Video: Nhà Trắng

Theo các quan chức Mỹ, thương mại, khoáng sản đất hiếm và trí tuệ nhân tạo nằm trong số những vấn đề dự kiến ​​sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán giữa hai bên.

Theo truyền thông Mỹ, một số lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng dự kiến ​​sẽ tham dự bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước vào thứ Năm, bao gồm Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai, Michael Dell, Jensen Huang, Sam Altman, Jane Fraser và Tim Cook.

Chuyến công du lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Mỹ trong hơn một thập kỷ.