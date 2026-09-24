Máy bay quân sự Anh lao xuống đất, hai phi công may mắn sống sót

Máy bay huấn luyện Hawk T2 của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) ngày 23/9 gặp sự cố sau khi cất cánh từ căn cứ Valley trên đảo Anglesey, xứ Wales. Máy bay sau đó lao xuống khu vực gần làng Pencarnisiog.

2 phi công trên máy bay kịp phóng ghế thoát hiểm an toàn và bị thương nhẹ. Chiếc máy bay rơi xuống một cánh đồng gần khu dân cư rồi phát nổ.

Cảnh sát địa phương cho biết không có người dưới mặt đất bị thương và vụ tai nạn không gây thiệt hại trên diện rộng.

Video được ghi tại hiện trường cho thấy máy bay huấn luyện Hawk T2 chao đảo sau khi 2 phi công phóng ghế thoát hiểm. Phi cơ tiếp tục bay thêm một đoạn, chuyển hướng rồi chúi mũi xuống cánh đồng trống và phát nổ.

Một video khác ghi lại thời điểm máy bay cất cánh cho thấy ngọn lửa xuất hiện ở khu vực phía sau bên trái thân máy bay.

Nguyên nhân sự cố chưa được xác định. Giới chức cũng chưa kết luận liệu ngọn lửa xuất hiện ngay sau khi cất cánh có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn hay không.

Các lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường, trong khi người dân được yêu cầu tránh xa khu vực máy bay rơi.

Không quân Hoàng gia Anh đã đình chỉ hoạt động bay của toàn bộ phi đội máy bay huấn luyện Hawk T1 và Hawk T2 để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra.

Dòng máy bay huấn luyện phản lực Hawk được hãng BAE Systems của Anh phát triển từ cuối những năm 1960. Chiếc đầu tiên bay thử năm 1974 và hơn 1.000 máy bay thuộc dòng này đã được sản xuất cho nhiều quốc gia.

Máy bay huấn luyện Hawk T1 là biến thể đầu tiên được Không quân Hoàng gia Anh đưa vào sử dụng. Máy bay huấn luyện Hawk T2 được phát triển sau đó với hệ thống điện tử hàng không hiện đại hơn và bắt đầu thay thế Hawk T1 trong nhiệm vụ huấn luyện từ năm 2009.

Máy bay huấn luyện Hawk T2 có tốc độ tối đa hơn 1.000 km/h và tầm bay khoảng 2.500 km.

Ngoài nhiệm vụ đào tạo phi công tiêm kích, máy bay có thể được cấu hình mang vũ khí như pháo hàng không ADEN 30 mm, tên lửa đối không AIM-9, ASRAAM và A-Darter, cùng một số loại bom và tên lửa.

Phi đội máy bay huấn luyện Hawk T2 từng nhiều lần phải tạm dừng hoạt động vì vấn đề kỹ thuật.

Năm 2022, Không quân Hoàng gia Anh đình chỉ toàn bộ Hawk T2 do lo ngại nguy cơ hỏng hóc khi bay.

Đến tháng 1/2023, toàn bộ 28 máy bay huấn luyện Hawk T2 tiếp tục bị đình chỉ sau một sự cố liên quan động cơ tại căn cứ Valley.

Năm 2024, Tư lệnh Không quân Anh khi đó Richard Knighton cho biết RAF muốn thay thế dòng Hawk T2 do những vấn đề liên quan động cơ, hỗ trợ kỹ thuật và độ tin cậy. Không quân Anh hiện dự kiến loại biên máy bay huấn luyện Hawk T2 vào khoảng năm 2040.