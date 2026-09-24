Video quân nhân Mỹ chỉnh thảm đỏ đón ông Tập gây tranh luận

Các binh sĩ Mỹ chỉnh sửa thảm đỏ dưới chân cầu thang dẫn lên máy bay của hãng hàng không Air China chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP.

Một đoạn video ghi lại cảnh các quân nhân Mỹ mặc quân phục quỳ gối, chỉnh sửa những chi tiết cuối cùng trên thảm đỏ đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, sau khi Tổng thống Donald Trump tổ chức màn đón tiếp trọng thể dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Căn cứ Liên hợp Andrews.

Đoạn video chỉ dài 12 giây nhưng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Mỹ. Hình ảnh cho thấy một số quân nhân vội vã vuốt phẳng và làm sạch tấm thảm đỏ dài khoảng 30 m, chỉ ít phút trước khi ông Tập bước xuống từ chuyên cơ.

Từ cửa máy bay, một số quan chức Trung Quốc, trong đó có Ngoại trưởng Vương Nghị và người phụ trách lễ tân của Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi, có thể được nhìn thấy đang quan sát quá trình chuẩn bị.

Ông Trump dành cho ông Tập một màn đón tiếp đặc biệt trọng thể. Việc tổng thống Mỹ trực tiếp ra tận chân chuyên cơ để đón một nhà lãnh đạo nước ngoài tại Căn cứ Liên hợp Andrews là điều hiếm thấy. Năm 1962, Tổng thống John F. Kennedy từng tới căn cứ này để đón Thủ tướng Anh Harold Macmillan khi ông đáp xuống sân bay.

Nghi thức đón ông Tập có màn bay biểu diễn của hai máy bay ném bom B-1 Lancer, sáu tiêm kích F-16 và sáu tiêm kích F-22, cùng đội quân danh dự và 21 phát đại bác chào mừng.

Ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đứng dưới chân cầu thang chuyên cơ để đón ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện khi hai người bước xuống máy bay.

Đoạn video ngắn lập tức vấp phải chỉ trích từ một bộ phận người dùng mạng xã hội Mỹ. Một số người cho rằng hình ảnh này khiến quân nhân Mỹ bị đặt vào vị trí không phù hợp, nhất là trong bối cảnh quan hệ địa chính trị giữa Washington và Bắc Kinh vẫn căng thẳng.

Một người bình luận gọi cảnh tượng này là “đáng xấu hổ đến mức khó tin”. Những người khác so sánh cách ông Trump đón tiếp các nhà lãnh đạo nước ngoài khác.

Một bình luận viết: “Ông Putin và ông Tập được trải thảm đỏ. Ông Volodymyr Zelensky và ông Carney lại bị lạnh nhạt. Điều đó cho thấy ông Trump coi ai là đồng minh của mình”.

Amy McGrath, cựu phi công tiêm kích Thủy quân lục chiến Mỹ và chính trị gia đảng Dân chủ đến từ Kentucky, cho rằng các quân nhân Mỹ không “tuyên thệ để trở thành đạo cụ trong một màn phô diễn nhằm vuốt ve cái tôi của một nhà lãnh đạo độc đoán”.

Khác biệt trong văn hóa nghi lễ ngoại giao

Sự việc cũng cho thấy cách hai cường quốc tiếp cận các nghi thức ngoại giao có những khác biệt đáng kể.

Tại Trung Quốc, nơi nghi thức và khái niệm “thể diện” có ý nghĩa chính trị sâu sắc, các lễ đón cấp cao thường được chuẩn bị kỹ lưỡng tới từng chi tiết. Trong khi đó, cách tổ chức của Washington mang tính linh hoạt và ứng biến hơn, phản ánh một văn hóa thể chế ít đặt nặng sự hoàn hảo về nghi lễ.

Đoạn video lan truyền đã trở thành một chi tiết để những người chỉ trích ông Trump đưa ra quan điểm của mình. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo không nên suy diễn quá nhiều từ cách bài trí hay mức độ chỉn chu của một nghi lễ, bởi cả Mỹ và Trung Quốc vẫn sở hữu những năng lực đáng kể trong các lĩnh vực và phạm vi ảnh hưởng của riêng mình.

Màn đón tiếp tại sân bay chỉ là một phần trong chuỗi nghi thức ngoại giao được Bắc Kinh chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi ông Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5, ông được Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đón tiếp. Dù không còn là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kể từ năm 2022, ông Hàn vẫn giữ vị trí cao trong hệ thống lãnh đạo Trung Quốc.

Màn đón tiếp trọng thể dành cho ông Tập diễn ra trong bối cảnh phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu USD tại Nhà Trắng vẫn đang được xây dựng. Công trình hiện hoàn thành khoảng 65% và dự kiến chưa thể hoàn tất trước tháng 8/2028.

Ông Trump từ lâu phàn nàn rằng Nhà Trắng không có một không gian đủ lớn và phù hợp để tổ chức các quốc yến cấp nhà nước cũng như những sự kiện quy mô lớn. Điều này buộc chính quyền phải dựa vào các cơ sở tạm thời để tổ chức những sự kiện như vậy.

Theo SCMP