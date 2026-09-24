Triều Tiên thử nghiệm đạn pháo phản lực dẫn đường 240mm được nâng cấp. Ảnh: KCNA

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm đạn pháo phản lực dẫn đường 240mm được nâng cấp, trong đó công bố khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối đa 115 km. Triều Tiên khẳng định cuộc thử nghiệm đã kiểm chứng độ chính xác và khả năng tác chiến của loại vũ khí này.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 22-9 tại một cơ quan nghiên cứu khoa học quốc phòng, nằm trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển quốc phòng 5 năm của nước này. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh hiện đại hóa các hệ thống hỏa lực tầm xa và hỏa lực tiền tuyến.

Cùng ngày, cũng theo KCNA, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui tuyên bố ý chí duy trì vũ khí hạt nhân của nước này “không thể đảo ngược” và sẽ "mãi không thay đổi”. Tuyên bố nhằm phản bác lại kết quả cuộc họp giữa Ngoại trưởng 3 nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tại New York ngày 21-9, trong đó tái khẳng định cam kết hướng tới “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại đối thoại.